Hugo Passalacqua en Misiones Online: Para el gobernador de Misiones, la revolución de las mujeres es un “hermoso sacudón a la sociedad” que “nos va a nutrir”

A poco de iniciar su último año como gobernador, Hugo Passalacqua ratificó los ejes centrales que marcaron su gestión: una relación de mutuo respeto con la Nación y de mucha cercanía con la gente; la responsabilidad fiscal y convicción de no tomar deuda; una visión política que prioriza los intereses de la provincia por sobre cualquier proyecto nacional; la búsqueda constante de medidas contracíclicas que aporten soluciones frente a la recesión que atraviesa el país y altos niveles de inversión pública orientada a lo social. Además se declaró “completamente a favor” del feminismo que afirmó está dando “un hermoso sacudón a la sociedad que nos va a nutrir. Entendernos todos como personas nos va a resultar muy útil”.

Passalacqua encara el último año de su gestión con “la certeza que el camino que decidimos recorrer los misioneros es el adecuado para estos tiempos, en otros momentos se recorrieron otros caminos, habrán sido los adecuados para esos momentos, ahora el misionero decidió otra cosa”, dijo. Una de las bases de ese camino político que viene transitando la Provincia desde 2015 tiene que ver con la relación que supo construir con un Gobierno nacional de otro color político y que se resume en una frase pronunciada por el gobernador en su primer día de gestión: “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.

“Somos opositores a la Nación, pero tenemos una relación de madurez institucional más allá de que podamos pensar distinto. En términos de institución hoy nos facilita mucho tener una relación constructiva, de diálogo con el gobierno nacional, que nos cumplan las cosas, que no nos fallemos. Nosotros vamos a ayudar a gobernar porque no vamos a ser quienes entorpezcamos el camino de la Nación como no queremos que entorpezcan el nuestro. Ese es el camino acertado con sus aportes y errores”, recalcó en entrevista con Misiones Online.

En esa tónica, señaló que el Gobierno nacional también cumplió su parte. “Uno siempre tiene aspiración de más, pero creo que nos ha cumplido mucho”, dijo antes de aclarar que “tenemos una visión distinta de la política, del rol del estado, del rol fiscal, lo que no quieren decir que ellos sean malos y nosotros buenos, pero en términos de compromisos sí tenemos que decir que nos han cumplido”.

Contra la corriente

En el plano de lo económico, valoró la apertura en Misiones de dos nuevas fábricas de alta tecnología y con inversiones extranjeras: la planta de luminarias led de la empresa LUG Light Factory y Voltu Motors Inc. “Cada una de esas empresas te lleva dos años de matarte para traerla. En Argentina hay más de 400 parques industriales y todos pelean para atraer las inversiones. Tenés que saber convencer a los inversores, asistirlos en temas legales, de importación, societarios, resolverles problemas de abastecimiento energético. Por eso da mucha alegría cuando una fábrica se inaugura”, señaló.

Anticipó que en abril estaría en funcionamiento el puerto de Posadas, lo que permitirá explotar mejor la posición estratégica que ocupa Misiones en el mapa. “Lo que antes era una desventaja. Lo que alguien alguna vez llamó ‘la injusticia geográfica de Misiones’, ahora hemos invertido esa expresión, Misiones pasó de estar lejos de Buenos Aires a ser una rampa de lanzamiento desde Argentina hacia los tres estados más poderosos de Brasil y los dos más poderosos de Paraguay”, dijo.

Destacó además que la provincia consiguió captar inversiones en un contexto económico nacional desfavorable. “En un marco de avance cualquiera hace una fábrica, pero en un contexto de retroceso no. Si es difícil gobernar imaginen lo difícil que es vivir, los sueldos no alcanzan. Lo que nos mueve a poner fábricas es que tenemos muchos jóvenes que necesitan trabajo, el 40% de la población de Misiones tiene menos de 18 años, eso es un maravilloso problema, tenemos que atraer inversiones que sean intensivas en la demanda de mano de obra urbana”, expresó.

Conducta fiscal

Una de las políticas de estado de Misiones que el gobernador valoró con mayor énfasis es la política fiscal que ya lleva varias administraciones, en tanto permite pagar en término los sueldos y llevar adelante políticas anticíclicas en tiempos de crisis. “Misiones no toma deuda y eso nos hace ser una de las tres provincias que paga los sueldos a fin de mes, las otras no llegan, son las que se endeudaron o se administraron mal. El esquema fiscal de la provincia parte de un esquema solidario, le sacás al que más tiene y le das al que menos tiene, especialmente a través de la inversión pública en escuelas, comisarías, rutas, pero también en apoyar al cooperativismo y a las pymes. Con el Fondo de Crédito dimos préstamos por 300 millones de pesos para nuevos emprendimientos, eso lo hacés cobrando impuestos. Descreo que el impuesto cero atraiga inversiones a granel”, declaró.

Recordó que su gobierno impulsó distintas políticas para reactivar la economía. “Nos hemos dedicado a ayudar a sectores como el forestal, yerbatero, tealero. A los pequeños y medianos tealeros les dimos hasta 200 mil dólares por empresa para que pudieran prefinanciar sus exportaciones, pusimos fondos de garantía para que yerbateros pudieran tomar créditos para levantar la cosecha, a los forestales les otorgamos compensaciones con la energía eléctrica. Hemos tenidos políticas puntuales para ayudar a cada uno de estos sectores”.

Remarcó el efecto multiplicador que tuvieron las distintas versiones del programa Ahora Misiones que “a la Provincia le cuestan dinero porque hay que financiar, poner a todos los actores en la misma mesa, comerciantes, empresarios banqueros, porque entendemos que de esta sólo vamos a salir juntos. Eso les dio mucho alivio a los misioneros que pudieron comprar cosas que de otra manera no lo hubieran podido”, dijo.

Enfatizó que ninguna de esas medidas hubiera sido posible sin no se hubieran administrado “con responsabilidad e inteligencia los fondos públicos. Eso nos permite ocuparnos de la gente de a pie, de lo social, no sacar el ojo de la salud acá hubo una inversión formidable en salud que ahora hay que sostener”, remarcó.

No se privó de cuestionar a la Nación por haber disminuido su inversión en salud. “La Nación se retiró del mundo de la salud y eso me apena mucho. Retiró desde vacunas hasta 160 efectores que eran clave para sostener nuestra salud. Le sacaron a todas las provincias y nosotros fuimos la única que absorbió a todos los efectores porque entendemos que son necesarios”, aseguró para luego anticipar que en los próximos seis meses se inaugurarán seis nuevos hospitales en Misiones.

Consideró que en los próximos años “hay que seguir con una política de no tomar deuda, seguir siendo creativos en cuestiones que puedan apalancar desde lo financiero para que la sociedad pueda tener alivio”. En ese punto remarcó la necesidad de seguir otorgando al asalariado público la seguridad de que va a cobrar en término, porque eso genera confianza que se traduce en consumo que termina beneficiando al sector privado.

También juzgó primordial “no flaquear con la obra pública”. Lamentó que en las condiciones actuales la Provincia no esté en condiciones de encarar las grandes obras que hacía antes porque se redujeron significativamente las remesas nacionales. “Nación no envía nada, pero aspiramos en que la obra pública se sostenga, porque mueve una economía gigantesca que ocupa mucha mano de obra”, dijo.

Valoró el crecimiento del turismo lo que permitió que el aeropuerto de Iguazú superara por primera vez en su historia el millón de pasajeros, que el de Posadas fuera uno de los de mayor crecimiento porcentual en cantidad de pasajeros a lo largo de todo el año y que la provincia recibiera más de dos millones de visitantes en lo que representa otro récord histórico.

En ese punto valoró el trabajo realizado desde el Estado provincial para gestionar la llegada de nuevos vuelos. “Un año y medio de trabajo nos llevó que vinieran empresas como Norwegian Airlines, Flybondi o Andes, abrir un aeropuerto es un trabajo tremendo. En un año de recesión Misiones termina con récord de turistas y con crecimiento en la llegada de turistas extranjeros”, enfatizó.

En el paraavalanchas de Misiones

A la hora de analizar el panorama político, Passalacqua aseguró que su interés está centrado en Misiones, que no pierde el sueño analizando el escenario nacional y que no le gustaría volver a ser el “vagón de cola” de ningún armado nacional.

“Si juega la selección de Misiones contra la de Argentina, yo estoy en el paraavalancha de la selección de Misiones. Lo nacional es importante, pero secundario frente a lo provincial. No tenemos voluntad de ser presidentes, ni ministros de nada, aportamos desde acá a construir. No somos anti de nada, sabemos que la gente se picha con eso, le cuesta llenar la olla y ve que los políticos se pelean por estas antinomias como la grieta. Nosotros tratamos de que la gente viva un poco mejor cada día, eso es lo que entendemos como alta política”, definió.

Indicó que “nuestro interés es el misionerismo, que el destino de los misioneros esté en manos de los misioneros. Yo no quiero más formar parte de un esquema nacional que te tiene de cola de ratón, como el último orejón porque somos una provincia pequeña electoralmente. El escenario nacional lo observamos con detenemiento, ojalá surgiera algo superador, si no seguirá el que está, pero no me quita el sueño eso, lo que me preocupa es que mantengamos nuestra doctrina de estar al lado de la gente, de saber qué les está pasando a los misioneros”, expresó.

Se volvió a declarar ferviente defensor del federalismo y a criticar el sistema de distribución de los recursos que se recaudan en todo el territorio. “Todos los misioneros contribuimos con el IVA a una masa de recaudación que es de 7.500 millones por mes pero Buenos Aires nos manda solo 2.500 millones y se queda con el resto. Para mí es obsceno ir a Buenos Aires y ver que ellos tienen subte, teatro Colón y nosotros acá andamos como podemos ¿Acaso somos vagos y ellos trabajan? No es así, es el sistema que hace que la Nación se lleve toda la plata”, se quejó.

Mujeres empoderadas

En su diálogo con Misiones Online, el gobernador sorprendió al referirse al movimiento feminista. “Me alegra mucho que las mujeres que estuvieron 50 mil años reprimidas se rebelen contra eso. Desde que empezó la civilización, el hombre siempre tuvo el comando de la situación y eso que no nos fue bien siempre comandando. Por ahí algunos ven un desborde con el feminismo, una cosa acelerada, pero hay que entenderlas, después de 50 mil años hay una cosa acumulada y si hablamos de otras culturas como las de oriente o las de Asia Central es peor todavía”, dijo.

Fue más allá y opinó que el movimiento que impulsan muchas mujeres “es un hermoso sacudón a la sociedad. Ese sacudón nos va a hacer muy bien, nos va a nutrir. Entendernos todos como personas nos va a hacer muy útil como sociedad. Estoy completamente a favor, lo único que me hace ruido es esa cosa de condena inmediata, pero hay que entenderlo en una lógica de tantos años de sometimiento, de ninguneo”, argumentó.

Como dato ilustrativo de la opresión de género, citó un dato carcelario. “En la cárcel de mujeres el 90% estaba por asesinato y casi el 100% de ellas por matar a su marido en respuesta a una situación de abuso. No son asesinas seriales, son mujeres que mataron una vez porque estaban hartas, cansadas de sufrir tanto abuso”, indicó.

JRC EP