Sergio Massa en Misiones Online: “Veo a los argentinos decepcionados, pero debemos entender que esta etapa termina el año que viene”

Sergio Massa, líder de Alternativa Federal, espacio que reúne lo que auguran será la competencia de Mauricio Macri para las elecciones presidenciales de año que viene, visitó los estudios de Misiones Online TV, donde valoró la gestión del Gobierno Misionero y dio detalles de lo que están construyendo como opción ante la propuesta de Cambiemos.

Massa quien desde ayer está en Misiones contó que visitó el Parque de la Salud, la Escuela de Robótica, además de reunirse con empresarios, el Gobernador Hugo Passalacqua y el conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira. Ponderó la visión del Gobierno misionero y dijo que vino a conocer y a aprender de un modelo que sin dudas marcó un sello propio.

“Llegamos con la idea de aprender. Yo creo que la escuela de robótica es un ejemplo para multiplicar en toda la Argentina porque tiene que ver con el cambio en el sistema educativo con la educación integradora, tiene que ver con la tecnología y la innovación en el proceso de aprendizaje muy importante. Como que las EFAs tengan proyectos ganaderos vinculados a la Escuela de Robótica, con gente de Alem, Oberá o Posadas trabajando para mejorar la calidad de vida de los misioneros”, sostuvo.

En esa línea dijo que en la plataforma de Alternativa Federal la educación es central para la Argentina que viene. “Se trata de pensar qué educación vamos a transitar para los próximos 20 años. Que la robótica, la tecnología y la investigación sean parte de la educación es muy importante. A eso se debe sumar la capacitación. Educación, trabajo, desarrollo federal, más producción son cuatro factores centrales en la argentina que se viene”, aseguró.

Sobre la actual conducción del país dijo que ve a los argentinos “desilusionados con un gobierno que no encontró su rumbo económico”. “Los veo decepcionados, con tristeza y algunos con bronca. Pero creo que tenemos que entender que esto el año que viene termina. Tenemos que construir una nueva mayoría”, dijo.

Aseguró que el año que viene el gobierno cambiará ya que el país necesita una administración que le ponga acento al desarrollo local. “El 80 por ciento del PBI es el mercado interno y lo que factura esta empresa que se llama Argentina y que tenemos que cuidar. Pero además tenemos que mirar al mundo para vender trabajo argentino. Ver qué le vendemos en el área forestal, cuánto más mercado conseguimos para el té y donde hacer para que le genere más trabajo a la gente”.

Massa sostuvo que el actual gobierno nacional eligió el camino equivocado. “Optaron por el camino equivocado que nos llevó al Fondo (Fondo Monetario Internacional). Además generó una deuda de 2,7 millones de dólares por minuto. Con un agravante que es que se fueron 125 mil millones de dólares de la Argentina, evidentemente hay un problema de confianza. La falta de seguridad hizo que el que tenía dinero en Argentina se llevara la plata a pesar de que hubo un blanqueo”.

Sobre el acuerdo con el FMI dijo que hay que rediscutirlo porque no es ventajoso para el país. Planteó la urgencia de replantear el sistema tributario, reglamentar el artículo 10 de la ley Pyme, proteger a los comerciantes de Misiones y el país. Habló de las asimetrías. “Cuando la cola para cruzar al Paraguay acá por el puente es larga, es señal de que nos está yendo mal.

En cuanto a la inflación dijo que es la más alta desde los 90´y que a ello se suma una “presión impositiva fenomenal” que elimina la competitividad. También criticó la gran cantidad de trabajadores que pagan y deberán pagar desde enero próximo el Impuesto a la Ganancias.

Sobre Alternativa Federal dijo que habrá acuerdos, todos los necesarios y que en eso el Frente Renovador de la Concordia de Misiones es un ejemplo. Sobre la posibilidad de integrar a quienes ya formaron parte de anteriores gobiernos dijo que algunas personas ya cumplieron parte de un ciclo o un momento y que hay que ser inteligentes en el “desafío de construir futuro” para la Argentina.

“La Argentina no puede estar condenada al fracaso y la corrupción”, dijo y si bien no negó que habla con dirigentes del Kirchnerismo, el protagonista es el votante. Aclaró que no se trata de candidaturas de culto sino de “construir una nueva mayoría para ganar”.

GS