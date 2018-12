La periodista Sandra Borghi ratificó su denuncia por acoso contra Victor Hugo Morales

La panelista del programa Nosotros al Mediodía confirmó sus tuits y aseguró: “No hay persona que haya trabajado en Radio Continental que no sepa de qué estoy hablando”.

La periodista Sandra Borghi ratificó la denuncia de acoso que realizó ayer contra el conductor de Bajada de Línea, Víctor Hugo Morales.

La columnista amplió su historia y aseguró que “no hay persona que trabaje o haya trabajado en Radio Continetal que no sepa de qué estoy hablando”.

Ayer, Borghi había publicado una serie de tuits donde relataba que Morales “mandaba a su hermano a pedirme un encuentro íntimo” y que, ante la negativa, ahora es víctima de un “acoso periodístico”.

“Utilicé las redes sociales porque me dio un brote de enojo porque estoy cansada de que Víctor Hugo Morales use su radio para decir cualquier cosa con tal de promocionar su libro”, se descargó Borghi en el programa donde es panelista Nosotros al mediodía.

“Cada vez que hace promoción del libro Mentime que me gusta usa audios de Canal Trece y muchas veces mis audios”, explicó. Luego confirmó que el locutor kirchnerista “mandaba a su hermano, José Pedro” para pedirle encuentros íntimos con ella.

“Me animé a contarlo porque me calenté. No hay persona que trabaje o haya trabajado en Radio Continetal que no sepa de qué estoy hablando. Sobre todo las mujeres”, concluyó la periodista.

(Fuente: Perfil)