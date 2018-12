Juan Darthés rompió silenció tras ser acusado de violación: “ella quiso besarme y yo la saqué de la habitación, le dije tenés la edad de mis hijos”

El actor decidió hablar luego de ser acusado por la actriz Thelma Fardin de violación, cuando ambos se encontraban de gira en Nicaragua. Ella tenía 16 años y el 45. “Ella tocó mi puerta, me quiso dar un beso y yo le dije que te pasa y la saque de mi habitación”, declaró Darthés.

Juan Darthés fue entrevistado por Mauro Viale para América 24 y expresó estar “muerto en vida”. El actor dio su versión acerca de lo que pasó en el hotel en Nicaragua con Thelma Fardin, que lo denunció por violarla y abusarla sexualmente cuando ella tenía 16 años.

Viale reveló que Fernando Burlando y María, la esposa de Darthés, no estaban presentes en el lugar, y que sus hijos, que si acompañaban a su papá en la casa, no estaban de acuerdo con que brinde la entrevista. Además, dio su opinión acerca de las condiciones de salud del actor, y recomendó que estén cerca de él, además de revelar que está bajo el efecto de pastillas.

“Nunca pasó, no existió. Estoy muerto, indignado, con bronca, es increíble”, inició su descargo. “Los médicos me recomendaron que no mirara información. No veía toda esta locura mediática que se armó, hasta ayer”, reveló Darthés, y agregó: “No puedo decir la noche que pasé cuando vi la denuncia”.

El actor se dirigió a la gente para volver a decir que “ya está muerto”, y sostuvo que “dos veces no lo pueden matar”. El acusado aseguró que nunca violó a nadie y disparó contra Thelma Fardin. “No sé qué pasó con su versión. Ella golpeó la puerta de mi habitación para cambiar una tarjeta, y le dije que tenía que irse. Fui yo el que dijo que mis hijos tenían su edad”, afirmó.

“Ella se me insinuó y me quiso dar un beso”, sostuvo Darthés, que aclaró que la echó de la habitación. También dijo que irá a Nicaragua porque tiene pruebas.

Darthés se mostró molesto con la gente, acusando que ya lo juzgaron como culpable. “La gente me condenó”, afirmó, para luego sostener que hay “una cadena nacional de mierda” hablando mal de él y que influye en la opinión de la gente.

“Cuando me entere de todo no podría creer, cuando vi la denuncia me sentí muerto, lo único que me enteres a es decir mi verdad y que la gente lo sepa”.