Fundación de Padres de Hijo con Autismo piden disminuir el uso de pirotecnia con estruendo en las fiestas

Se acercan las fiestas y con ellas el siempre conflictivo uso de la pirotecnia. Los pedidos y campañas en contra de ella y en defensa de niños con autismo, ancianos y animales que se mantienen durante todo el año, toman más fuerzas en estas fechas.

Desde la Fundación de Apoyo a Padres de Hijos con Espectro Autista de Misiones (Fapadhea) acompañan al pedido y mantienen una campaña a nivel nacional para disminuir la pirotecnia de estruendo. El enfoque de la campaña se centra en la toma de conciencia del daño que esto produce en personas y principalmente niños autistas pregonando la empatía con el vecino para poder convivir en sociedad.

Eduardo Sisto, presidente de la fundación sostiene “no queremos cambar la mentalidad de una cultura, quien no ha tirado un cohete en la vida. Nosotros con hijos que tienen hipersensibilidad auditiva pedimos pirotecnia cero o por lo menos que sea pirotecnias con luces, destellos, y no tanto sonido”.

Sisto además explicó que tener un hijo autista no es caótico como la mayoría imagina, sino que al ser chicos tan sensibles afectiva, fisica y emocionalmente requiere de un entorno familiar más sensible. “Hoy con todos los tratamientos y terapias que hay, logran tener una inserción social plena y absoluta. No hablamos de cura, pero si hablamos de una calidad de vida positiva y eso es lo que nos motiva a seguir con campaña y toma de conciencia. Generar un clima de compromiso en las familias y en la sociedad, de incluirlos, tratándolo con respeto y valorando su dignidad”

También remarcó la importancia de la detección temprana, dado que como toda problemática médica, cuanto más chica es la persona, más efectivo será el tratamiento. Uno de los síntomas principales es justamente la hipersensibilidad auditiva, “suele ocurrir en las escuelas que en el recreo con mucho ruido, el niño se tape los oídos y busque un rinconcito donde no haya tanto bochinche”, explicó Sisto.

Para el presidente de la fundación, más que buscar la solución por el camino de las leyes hay que ir por el de toma de conciencia, dado que hay municipios con ordenanzas que prohibe su uso e igual sucede. “Es importante que tomemos conciencia, pero si ves que tus vecinos no entiende por las buenas, podes llamar a ruidos molestos. Es importante enseñar a los niños que no tienen trastornos a que aprendan a convivir con los que si lo tienen” finalizó Sisto.

