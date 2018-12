EXPEDIENTES: “Creo que a mi hermano lo sacaron de la casa y no sé dónde lo llevaron”, dijo el hermano del gomero desaparecido

La última vez que vieron a Milton Schneider (53) en Oberá fue el jueves 28 de junio de este año. Ese día, atendió su gomería hasta pasadas las 20 y luego fue a su casa, ubicada sobre la calle Perú 747. A partir de ese punto, las versiones se bifurcan. La chica de 22 años con la que convivía dijo que el viernes 29, el gomero salió hacia su local de Fleming casi Italia para trabajar y nunca volvió. Los hermanos del hombre aseguran que Milton ese jueves fue sacado de su casa en contra de su voluntad hacia un lugar que desconocen. A casi seis meses, nada se sabe de su paradero.

El expediente está caratulado como “Desaparición de persona”, y se tramita en el juzgado de Instrucción Dos, a cargo de Horacio Heriberto Alarcón.

En el marco de instrucción se llevaron a cabo múltiples tareas investigativas. Se realizaron distintos rastrillajes en la casa del gomero y en su trabajo. Además, las tareas de búsqueda se extendieron a localidades vecinas y costeras, con la colaboración de las distintas dependencias y unidades especiales de la UR II de la Policía (Bomberos, Canes, Investigaciones) y de otros comandos regionales de la provincia.Se solicitó ayuda a las instituciones del orden federales con asiento en Misiones y a la Dirección General de Migraciones, que dio el alerta en todos los pasos fronterizos.De la misma manera, se pidió colaboración a las fuerzas de seguridad de los países limítrofes. El resultado fue el mismo: nada.En la casa de la calle Perú y en la gomería se realizaron allanamientos minuciosos y pericias de luminol. Se recibieron del mismo modo declaraciones a los allegados y personas que frecuentaban el entorno del desaparecido, tanto de manera habitual como circunstancial, a los fines de obtener indicios que orientasen las tareas tendientes a su ubicación y paradero.En los allanamientos realizados se incautaron distintos elementos, entre ellos teléfonos celulares, que fueron sometidos a pericias por parte de la Dirección de Cibercrimen de la Policía. Esos análisis serán profundizados en dependencias de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial.“Mi hermano estaba mal económicamente. Pero no creo que se haya hecho algo él mismo. Y no creo que haya sido posible que se escapara”, contó a EXPEDIENTES, el programa policial y judicial de Misiones Online Tv , Elio, hermano de Milton Schneider.Elio aportó detalles importantes: “El miércoles anterior a su desaparición, fue hasta mi casa y me entregó el título de propiedad de la casa donde vivía. Me dijo que lo guardara porque en su casa se había podrido todo. El trabajo en la gomería había mermado y andaba pidiendo trabajo, porque tenía que bancar todos los gastos que tenían las personas que vivían con él”.El hermano pidió que se ponga en la lupa a la chica de 22 años que hacía tiempo compartía la casa con Milton y a la hermana de ésta, que también residía en la vivienda de la calle Perú. “Para mí era su concubina. Pero ella cuando tuvo que declarar, dijo que vivía allí sólo porque Milton le había dado albergue. Después de la desaparición, tanto a ella como a la hermana las sacamos de la casa”, detalló.“Mi hermano nunca me lo dijo, pero me enteré después que esa gente incluso lo maltrataba en la casa. Y un dato importante es que la noche del jueves 28 una camioneta habría entrado marcha atrás al predio donde está la vivienda”, añadió, deslizando que su familiar pudo haber sido sacado en ese rodado.Elio afirmó que le consta que tanto la Policía como el juez Alarcón han trabajado bastante en el caso, pero quiere resultados, porque el tiempo ha pasado y la incertidumbre creció mucho.En estos meses también se dijo que el gomero estaba agobiado por las deudas y que pudo haber escapado por eso. “Eso también lo escuché. Él era una persona muy reservada en cuanto a eso. Sí puedo decir que un muchacho me llamó de manera anónima y me dijo que el jueves 28 Milton había discutido feo con una persona que sería prestamista. Me dio un nombre, pero no mucho más”, admitió Elio.