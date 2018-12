Excarcelan al amigo y socio de Amado Boudou, Núñez Carmona

El Tribunal Oral Federal 4 resolvió hoy excarcelar al socio y amigo del ex vicepresidente Amado Boudou, José María Nuñez Carmona, y del ex dueño de la imprenta Ciccone Calcográfica, Nicolás Ciccone, porque sus condenas aún no están firmes, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue del Tribunal Oral Federal N 4 y la resolución llevó las firmas de María Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti. En disidencia votó Néstor Costabel.

Núñez Carmona deberá pagar una caución de un millón de pesos y le dio la libertad con una pulsera electrónica para monitorear sus movimientos. En este sentido, no puede alejarse más de 100 kilómetros de su casa.

Al salir del penal de Ezeiza, el exministro de Economía aseguró: “Voy a seguir defendiendo mi inocencia. En un fallo de 400 páginas trataron de escribir lo inescribible”. Y agregó: “No podemos estar felices porque hay muchos compañeros que están detenidos sin causa. En Argentina hay presos políticos y hay un abuso de la prisión preventiva”.

En la causa Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión, acusado de haberse quedado con la empresa a través de sus testaferros, Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele.

Los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían pedido la liberación de su defendido, luego de que el viernes último el juez federal Ariel Lijo dictó nuevos procesamientos en el tramo de la causa que aún no fue elevado a juicio (conocido como Ciccone II), pero sin prisiones preventivas.

Fuente: TN