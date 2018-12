Cuando lo barato sale caro: los Ópticos analizan las repercusiones del “precio” sobre la calidad de los anteojos y la salud de los misioneros

La inflación está motivando una búsqueda constante de ahorro por parte de los consumidores, sin embargo, en temas de salud, los productos de alta calidad son necesarios para evitar efectos colaterales. En un sondeo realizado por Misiones Online, los profesionales de óptica sostienen que el alza de precios no solo ha tenido un impacto en la demanda, sino también en el bienestar de la población.

Hoy conmemoramos el Día del Óptico, un profesional que vela por el cuidado y la buena visión de la población y en un contexto económico desafiante, los profesionales del sector analizaron los efectos que el alza de precios ha tenido sobre la adquisición de productos para la salud visual.

En un sondeo realizado por Misiones Online, estos profesionales consideran la salud visual de los misioneros como “Buena” (40%), similar porcentaje la califica como “Regular” y un 20% como “Muy buena”.

Es así que al ser consultados sobre cómo perciben la valoración de sus profesiones un 40% afirma sentirse “Valorado”, en contraposición otro 40% se siente “Poco valorado” y solo un 20% se siente muy valorado.

Economía y salud

Aunque los efectos de la coyuntura económica no han sido ajenos a este sector- por ejemplo, un 60% de ellos sostiene que comparado con el 2017 este año ha sido igual, pero existe un 40% que lo califica como mejor- y los profesionales precisan en unísono que las diversas campañas de concientización realizadas reflejan resultados positivos, existen ciertos elementos que están perjudicando y afectando negativamente al sector.

Así muchos expertos sostienen que aunque las ventas en la mayoría de casos se han mantenido, este situación no se debió a un crecimiento de la demanda, sino en particular porque las gafas son productos de primera necesidad. El efecto se ha visto en reducción de la inversión para estos elementos, pues los consumidores recurren a productos de menor costo y en algunos casos- cuando se les pregunta sobre las asimetrías con los países fronterizos respecto a su rubro, coinciden en que muchos usuarios de anteojos recurren a comprar a Paraguay. Además añade, que en caso de los descartables que venden en la calle son productos prohibidos en el mercado por no contar con prescripción médica para ser elaborados de acuerdo al centrado pupilar del paciente.

En el interior los efectos no han sido tan fuertes como en Posadas, no obstante, se ha evidenciado un aumento en los impuestos que afecta los precios.

Sobre el futuro, los profesionales consideran que entre los principales desafíos que deberán afrontar se encuentra el efecto de la tecnología en la salud visual de los pacientes y la constante capacitación para generar un servicio diferenciado.

En la Argentina, se celebra el Día del Óptico cada 13 de diciembre en coincidencia con la festividad católica de Santa Lucía, “la que lleva luz”, considerada Protectora de la vista y desde Misiones Online queremos saludarlos y destacar su labor.

SPM