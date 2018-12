Para Closs el Gobierno de Macri profundizó los problemas estructurales que recibió y además endeudó al país

El senador por Misiones consideró que el Gobierno nacional cometió muchos “errores autoinfringidos” y que eso perjudicó la calidad de vida de la gente. Lamentó que por mezquindades políticas y del sector tabacalero no se haya incluido en la ley de Presupuesto el artículo para automatizar la remisión de fondos del FET. Valoró que se haya logrado prorrogar por ley la promoción de bosques cultivados, aunque advirtió que los pagos vienen muy atrasados y no hay garantía de que eso mejore. También criticó el incumplimiento del financiamiento previsto en la ley de Bosques.

Maurice Closs – Radio Libertad

El exgobernador misionero hizo una evaluación muy negativa de la gestión de la economía durante el gobierno de Macri. Consideró que lejos de solucionar los problemas que recibió de la gestión anterior, los agravó y además aumentó significativamente la deuda pública. “Fue un año difícil con muchos errores autoinfrigidos por parte del gobierno nacional y que se vieron reflejados en la calidad de vida la gente. Una economía decaída, un país sin confianza que no ha resuelto ninguno de los problemas estructurales que tenía. Con más inflación que antes, con problemas de falta de inversión y consumo, con un problema de crecimiento en su economía y además de todo esto, se ha endeudado mucho”, dijo.

Señaló que pese a la mala gestión de la economía, el presidente tiene concretas chances de ser reelecto, no por mérito propio sino por errores de la oposición. “Si la oposición sigue haciendo cualquier cosa, lo más probable es que lleguemos al año que viene y que Macri tenga posibilidades de ser reelecto aunque exista mucho rechazo a su figura”, analizó Closs.

El senador nacional misionero valoró la sanción de una ley que sostiene la vigencia del régimen de promoción de los bosques cultivados. “Ayer el Senado sancionó la prórroga de esta ley muy necesaria, porque se logró no solamente la prórroga, como fue la legislación anterior en el año 2009 que se prorrogó lisa y llanamente la 25.080 tal como estaba, sino que en este caso se le hacen modificaciones a la ley”, dijo.

Destacó que detrás de la nueva ley hubo un buen trabajo de la Mesa Forestal y que se haya obtenido una nueva ley frente a la alternativa de extender el régimen de promoción por decreto. “Es lo más prolijo, porque entonces la ley es ratificada y prorrogada por otra ley, no como un instrumento de emergencia que era la otra posibilidad de realizarse un decreto de necesidad y urgencia”, remarcó.

El legislador resaltó además la importancia de la vigencia de un sistema que le aporta un horizonte de previsibilidad a un negocio que es de largo plazo, como la forestación. “Las inversiones forestales son a mediano y largo plazo. Alguien que decide invertir en la plantación de pino o eucalipto, sabe que esa inversión es muy fuerte e importante y requiere además mucho mantenimiento durante todo el proceso de crecimiento de las plantas. Dependiendo el uso que se le dé a esa madera, pueden pasar más de 20 años hasta que el productor tenga la posibilidad de cosechar esa plantación y tener ingresos. Nadie genera esa inversión para esperar tanto, entonces aparece el Estado con esta ley, la 25.080, diciendo que quien se anime a tomar esta inversión, el Estado va a subsidiar en parte a esa plantación, de manera que esto es lo que se ha hecho durante los últimos 20 años. Ahora con esta prórroga se agregan 10 años más, con todo lo que esto significa en materia de subsidios, no solamente para la plantación sino que además todas aquellas actividades silviculturales y se agrega además la posibilidad de subsidiar no solamente al productor primario sino que además al sector foresto-industrial, porque de nada sirve tener una enorme masa boscosa si después no tenemos capacidad para industrializarla”, remarcó.

Reconoció que la prórroga de la 25.080 no garantiza en nada el pleno cumplimiento del régimen de promoción. “Tenemos dos leyes que tienen cumplimientos bajos, una es la ley de promoción forestal, este fue un año de muy pocas transferencias se mandaron carpetas por 160 millones y se recibieron 26 millones. La otra ley que tiene un bajísimo nivel de cumplimiento es la Ley de Bosques que nos impide cambiar el uso del suelo pero para eso el estado debía aportar un 0,3% del presupuesto nacional, lo que hoy equivaldría a 8.700 millones de pesos, distribuidos en todas las provincias, paro la realidad es que no viene nada. No es cosa de este gobierno, el anterior tampoco lo hacía”, recordó.

Advirtió que en términos legislativos la nueva ley no garantiza nada más de lo que tenía ya la ley anterior. Lo que sí hay es una resolución de la superintendencia de seguros que establece lo que se llama el “Bono Verde”, una buena idea de este gobierno, para que con las pólizas de seguro se deje una partecita, con esa plata formar un fondo y con eso darle robustez a la aplicación de la ley, que esto sería bueno que en algún momento tenga fuerza de Ley y que no sea voluntario sino que sea obligatorio para poder garantizar un modo más eficiente para el financiamiento de esta ley”, consideró.

Burocracia tabacalera

Closs lamentó que no se haya podido incluir en la ley de presupuesto un artículo para agilizar los envíos de dinero del Fondo Especial del Tabaco a las cuestas especiales de las provincias. “Estuvo redactado un artículo, el 123, en el proyecto que estipulaba que así como llegan de manera automática los fondos por coparticipación a las provincias también llegaran los fondos de afectación específica como el FET. Eso daba respuesta a una demanda histórica del sector tabacalero misionero. Pero ese artículo fue quitado del Presupuesto por mezquindades del sector tabacalero y de la política. Lo que ocurrió fue un rechazo del sector privado tabacalero de distintas provincias y de la política que entendieron que si esto ocurría era transferir poder del Ejecutivo nacional a los gobernadores”, relató.

