Calu Rivero habló tras la ausencia de Juan Darthés en la audiencia: “Que no esté me genera mucha indignación”

El actor no se presentó en los tribunales y la actriz confirmó que “no hubo acuerdo”. Al retirarse, señaló: “Las mujeres estamos muy fuertes”.

Lo que se preveía finalmente ocurrió: Juan Darthés no se presentó a la audiencia de conciliación con Calu Rivero, a quien demandó por daños y perjuicios luego de que la actriz lo acusara de haberla acosado sexualmente. A la salida de los tribunales, la joven, visiblemente emocionada, se refirió a la ausencia del actor: “Lo único que quiero es que no me domine la bronca y la indignación. Vine a cumplir con este juicio injusto que me hizo y ver que la otra parte no está me genera indignación”.

En los últimos días, Thelma Fardin denunció a Darthés por violación, en un supuesto hecho que ocurrió en Nicaragua, en 2009. Esta acusación coincidió con la fecha en la que el actor debía presentarse a una mediación de conciliación con Calu Rivero. “Me emociona muchísimo porque los veo a ustedes, y siento que es un día en que por fin la mujer ganó, y me parece increíble, me siento poderosa, a salvo, escuchada, protegida y les agradezco muchísimo. Lo único que quiere es que empiece a haber hechos. Estamos muy fuertes”, afirmó.

Gustavo Papeschi, abogado de la actriz, manifestó que Darthés no informó el motivo de su ausencia y señaló: “No hubo acuerdo y el juicio sigue adelante”.

La causa se inició luego de que Darthés demandó a Rivero por “daños y perjuicios”, en respuesta a las acusaciones de la actriz de acoso sexual durante las grabaciones de la tira “Dulce Amor”. Incluso el actor pidió la inhibición de los bienes de Calu Rivero.

La audiencia estaba programada para las 9:30 y comenzó después de las 10, aunque con solo una de las partes. Aunque no se confirmó, la ausencia de Darthés se habría producido porque aún no tiene un abogado: Fernando Burlando todavía no confirmó la decisión de tomar el caso hasta no reunirse personalmente con el acusado. Incluso, no descartó realizarle pericias psiquiátricas.

El panorama de Darthés en este caso se complica tras su ausencia en la mediación.

Fuente: TN

EB