La desgarradora historia de maltrato que padeció un perro en España: fue esclavo sexual durante 5 años

El animal tiene incontinencia y necesita pañales, además de tener problemas en las rodillas y cadera. Fue rescatado por un grupo protector de animales.

Yvonne West conoció a Pincho en mayo de 2018 a través de una campaña que se viralizó en las redes sociales con el objetivo de recaudar fondos para su tratamiento médico. El perro fue violado desde cachorro por un hombre en España y tenía graves problemas de salud por las lesiones que le provocó.

Un grupo protector rescató a Pincho cuando vagaba por la calle y vieron que sangraba en la zona genital. Cuando se hicieron cargo de él, comenzaron a sanar las heridas que provocó el maltrato y publicaron su foto para conseguirle una familia.

Cuando Yvonne lo vio no lo dudo: le pagó a los proteccionistas para que trasladaran al perro de España a su casa, ubicada en Suffolk, Reino Unido. “Me enamoré de él y quería ayudar tanto a esta alma que pagué para traerlo. Espero que tenga una vida feliz y cómoda”, explicó West al medio The Sun.

Uno de los rescatistas dijo que el perro había sido abusado desde cachorro por el hermano de su antiguo dueño: “Este hombre iba cada fin de semana, y utilizaba ese tiempo para violar y abusar de Pincho durante 5 años. Lo manipulaba y tenía sexo con él, lo que le causó a Pincho lesiones crónicas severas”.

Como consecuencia de las violaciones, tiene incontinencia y necesita pañales, además de tener problemas en las rodillas y cadera. Pincho también tiene una cicatriz en el cuello por haber sido atado tanto tiempo y tampoco puede estirar su pata trasera porque un pedazo de hueso le impide moverla.

Una vez que lo adoptó, West dudó en pedir dinero a través de internet, pero como Pincho necesitaba tres cirugías, dos de ellas consistían en reparar su pene y rodillas, hizo público el caso. “Me sorprendió la respuesta en GoFundMe. Recaudamos más de 15.000 dólares hasta ahora”, expresó.

Por otro lado, diseñó un calendario 2019 con fotos de Pincho, que vende a 9 libras esterlinas para seguir juntando dinero.

A West le sorprende que a Pincho no le asusten los hombres. Comentó que al perro le gusta la gente y confía en los extraños, ya que le gusta ser acariciado: “Ahora es un perro diferente. Antes tenía pesadillas y temblaba, pero eso ya no pasa”.

En cuanto al abusador, la policía dijo que no podían arrestarlo a menos de que lo atraparan in fraganti. Las denuncias de los vecinos no sirvieron para que el ex dueño del perro y su hermano fueran procesados por algún delito.

Fuente: Clarín

EB