Estofado letal: Frente a diferentes rumores, advierten que “hasta que no estén los estudios toxicológicos, no se puede hacer ningún tipo de presunción”

El oficial principal veterinario Diego Gurlarte (uno de los primeros en poder acceder al lugar de los hechos) se mostró prudente y no quiso tejer hipótesis sobre los cuadros de intoxicación que se dieron en el Nemesio Parma luego de un almuerzo y que ya se cobró la vida de una persona y de cuatro animales.

Diego Gularte-Canal 12

El lunes a la tarde se conoció que cuatro personas (dos hombres mayores y dos menores) habían terminados intoxicadas y hospitalizadas tras haber almorzado un estofado en el barrio Nemesio Parma. También se supo que en el lugar había tres gatos y un chancho, quienes comieron la comida y murieron con el correr de las horas.

A partir que la noticia se hizo pública comenzaron a tejerse distintos tipos de rumores sobre lo qué pudo haber sucedido y que iban desde carne en mal estado, hasta un “posible caso de envenenamiento”.

Las teorías se profundizaron hoy, porque desde el hospital Madariaga confirmaron el deceso de Pablo Viviano Martínez (69) una de las cuatro personas que terminaron internadas. En el nosocomio todavía siguen Liberato M. (45) y dos menores de 14 y 16 años.

Unos de los primeros en acceder al lugar de los hechos el día del incidente fue el oficial principal veterinario Diego Gurlarte. “Nos avisan desde la comisaría 19ª que había un cuadro de intoxicación en personas y animales y recurrimos inmediatamente”, recordó.

Gurlarte precisó que cuando llegó al territorio, los cuatro animales ya estaban sin vida, por una “intoxicación sobreaguda” y que por lo tanto prosiguieron a realizar la necropsia en ellos.

En una entrevista con Canal 12, se le consultó por el motivo de las muertes, tanto del hombre como la de los animales, pero el profesional siempre se mostró prudente y no quiso realizar ningún tipo de hipótesis. Explicó que “ya se están realizando los diferentes estudios toxicólogos, pero que hasta que no estén los resultados, no se puede hacer ningún tipo de presunción”

(L.D)