Caso Barboza: la defensa del ex intendente presentó la apelación fuera de término y quedó firme la condena a 5 años de cárcel

Los abogados Walter Duarte y Horacio Skanata presentaron esta semana el recurso de casación contra el fallo de la jueza Correccional y de Menores Uno, Marcela Leiva, que condenó a cinco años de prisión al ex intendente de Arroyo del Medio, Cristóbal Barboza, por el choque que provocó manejando ebrio y que le costó la vida al remisero de Alem Alberto Mario Anderson. Sin embargo, para la magistrada la apelación fue presentada fuera de término, por lo que la rechazó y en consecuencia, la sentencia quedó firme.

Ahora, el desplazado alcalde deberá cumplir su castigo en la Unidad Penal Uno de Loreto hasta el 2 de octubre de 2013. En tanto que la inhabilitación para conducir se extenderá hasta el 2 de octubre de 2028.

En su resolución de este miércoles, la magistrada explicó que a partir de la lectura del veredicto, el pasado 14 de noviembre, empezaron a correr los diez días hábiles para la casación. De ahí que al recibir la presentación de los defensores recién esta semana, declaró al recurso “formalmente inadmisible por extemporáneo”.

En su fallo condenatorio, la jueza Leiva sostuvo: “Todo el cúmulo probatorio, me ha llevado a concluir, como ya dijera, en grado de certeza, que Cristóbal Barboza actúo con imprudencia consciente, ya que no ha quedado dudas que tuvo la posibilidad de advertir el peligro para la vida de otros que representa conducir un vehículo automotor en completo estado de ebriedad en una ruta nacional”.

“En el juicio se han evaluado pruebas suficientes, que se presentan como un todo plural, armónico y concordante, que así lo acreditan. Las declaraciones de los peritos y las testimoniales que se 12 han rendido en la audiencia de debate, dan cuenta de lo expuesto precedentemente en relación a la prueba documental incorporada, y de allí que ésta Magistrada encuentra plenamente probado que: el día 19 de Junio de 2016, siendo las 17.20, Cristóbal Barboza, quien se encontraba en un completo estado de ebriedad, conduciendo de forma imprudente, negligente y antirreglamentaria una camioneta Pick Up, marca Toyota Hilux, color gris sin dominio colocado, perteneciente a la Municipalidad de Arroyo del Medio, de la cual era intendente en ese momento, circulaba por la Ruta Nacional 14 en sentido Cerro Azul – Alem, por el medio de la calzada, invadiendo el carril contrario, impacta de forma frontal a un vehículo Ford Fiesta Max, dominio MPB-910, causando la muerte en forma instantánea del Sr. Alberto Mario Andersson, de profesión remisero, quien se dirigía por la misma Ruta en dirección contraria”, concluyó la magistrada.

El fallo de Leiva coincidió con el pedido de condena que había hecho la fiscal María Laura Álvarez en el juicio: cinco años de encierro.