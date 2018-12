El Al Ain logró un heroico triunfo en el comienzo del Mundial de Clubes  y podría ser rival de River en semifinales

El equipo local remontó una deseventaja de tres goles para empatar 3-3, y después se consagró en los penales.

El Mundial de Clubes arrancó con un partido entretenido en el que el equipo local, Al Ain, festejó en los penales frente al campeón de Oceanía, el Team Wellington neozelandés.

Ahora el conjunto de Abu Dhabi deberá enfrentar al Esperance de Túnez en cuartos de final y de allí saldrá el rival de River en la semifinal.

El volante argentino Mario Barcia abrió la cuenta del Wellington, que se puso 3-0 en la primera etapa pero que no pudo sostener todo lo bueno de los primeros 45 minutos y se lo empataron a falta de cinco para el final del encuentro.

La prórroga también terminó igualada y todo se definió en los penales, donde el equipo de los Emiratos se impuso por 4 a 3. El encuentro entre Al Ain y Esperance que define al rival del equipo de Marcelo Gallardo se jugará el sábado a las 13.30.

Game over! @alainfcae_en 🇦🇪 defeats @TeamWelly 🇳🇿 in penalties. @alainfcae_en advances to play @ESTuniscom in quarter finals. #ClubWC pic.twitter.com/5Ex6jauz7N

— FIFA Club World Cup (@ClubWorldCups) December 12, 2018