Las empresas de transporte automotor de pasajeros en situación de alerta por quita de subsidios de Nación

Consultado por la suspensión del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) por parte de algunas empresas, el representante de las cámaras que los agrupan, Juan Manuel Fouce, explicó que eso ocurrió porque “el Gobierno (provincial) no extendió los plazos”, aunque dijo que ya está el instrumento legal y la situación está normalizada, agregando que la situación de las empresas a partir de la quita del subsidio por parte del Gobierno nacional será crítica a partir del 1 de enero de 2019.

Explicó que lo que ocurre en los servicios urbanos es que el Gobierno no extendió el plazo y las empresas cortaron el BEG por ese motivo, “el boleto educativo tenía un cierre en los primeros días de diciembre y se iba a extender el plazo según se había comunicado por parte del Gobierno pero no hubo hasta el momento en que se suspendió ningún instrumento que extienda el plazo con lo cual las empresas se ven obligadas a no poner en funcionamiento del BEG porque no saben si le van a devolver ése dinero”.

Respecto a la actual situación de las empresas en el contexto de la quita de subsidios por parte del Gobierno nacional a partir del año próximo, Fouce destacó en diálogo con LT17 Radio Provincia que, “hoy en lo que hace al servicio interurbano, urbano y suburbano estamos enfrentando, en la provincia de Misiones igual que en todo el país, una quita de subsidios que se viene a partir del 1 de enero de 2019 y no sabemos a ciencia cierta que porcentual se va a hacer cargo la provincia porque estamos en diálogo todavía. Lo que si sabemos que eso que se quiere pagar a través del BEG, parte de lo que fuera el subsidio se va a abonar a través del Boleto Educativo y de otro canal de pago que podría ser un fideicomiso”.

Agregó sobre esta forma de pago que, “las empresas de transporte de la provincia, nosotros nucleamos al 95 por ciento del transporte de la provincia, no están de acuerdo que se pague través del BEG porque es un canal de pago lento, de pago caprichoso, hay meses que la empresa recibe poco dinero, otros reciben más, no se puede determinar a ciencia cierta que pagos son aplicados a que períodos y porque unos cobran poco y otros cobran mucho. Hoy hay deudas del año 2017 en concepto de BEG y la quita de subsidio que es el 50 por ciento del ingreso de las empresas no puede estar trasladado un año porque inmediatamente las 72 empresas de la provincia de funden y quiebran”.

El representante de las empresas de Transporte consideró que el problema que enfrentan, “evidentemente no fue comprendido por quienes están a cargo de poner en funcionamiento el mecanismo para hacer frente a la quita de subsidios y la verdad que las empresas de la provincia se encuentran en una grave situación de alerta. Ya venían en una rentabilidad nula y ahora con esto creo que no pueden aguantar ni dos meses, con un tema tan tóxico como el que se está planteando” y explicó que la diferencia de dinero que paga el Estado nacional en concepto de combustible pretende ser pagado a partir del día 20 del mes cuando hoy lo hace el Estado nacional dos días antes de que cierre el mes anterior”.

Ejemplificó Fouce que “ese combustible que va a ser usado en el mes de enero es pagado por el Estado nacional el 28 de diciembre, la provincia lo quiere pagar más de 20 o 30 días después del inicio de mes, con lo cual las empresas se vería obligadas a desembolsar millones de pesos cuando vienen de abonar salarios, otros millones de pesos, para arrancar el mes es imposible.

