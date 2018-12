La CGT y la UIA presentarán un duro documento en contra de la política económica y social del Gobierno Nacional

Las entidades plantearán el agobio tras varios meses de retracción económica y la falta de un rumbo claro que mejore las condiciones generales para reactivar la producción nacional.

Empresarios, sindicatos y organizaciones sociales se unen para plantear fuertes críticas al Gobierno, con un documento en común que le presentarán esta semana a la Iglesia. Del encuentro participarán la UIA, la CGT y movimientos sociales, que consensúan un texto con duros cuestionamientos a la política económica oficial y a la situación social.

La reunión será el próximo jueves y será encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) monseñor Oscar Ojea, que recibirá un documento llamado “Una Patria fundada en el trabajo y la solidaridad”, realizado con los aportes de la UIA, la CGT, la CTA de la Argentina, CTEP, CCC y Barrios de Pie, entre otros.

Planteará 21 puntos con reclamos y propuestas consensuadas por todos los sectores, con eje en el “cambio de dirección del rumbo económico ante la preocupante situación social”. “Queremos un modelo de país sobre la base de la industria nacional, la producción y el empleo”, explicó el secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) Héctor Amichetti. “Hay que repensar el modelo de nación para superar este momento de angustia que padece el pueblo argentino”, plantearán.

Criticarán la supremacía financiera de la economía al advertir que “el dinero al servicio del dinero no genera otra cosa que pobreza y desigualdad”, además del “endeudamiento desproporcionado, el aumento indiscriminado de tarifas y la apertura de importaciones”. Plantearán también sus preocupaciones por el aumento de la desocupación, “en gran medida por el ahogo de la industria nacional, en especial las pymes y las economías regionales”.

Desde la Iglesia confirmaron el encuentro y aclararon que no tuvieron injerencia en la elaboración del documento. A través de un comunicado indicaron que el texto servirá para “realizar un aporte frente a la situación social que se vive en el país” y que Ojea recibió el pedido de audiencia de parte de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. “El documento no ha sido elaborado por la Conferencia Episcopal Argentina y la citada reunión no contempla una firma conjunta”, afirmó el Episcopado.

Como anticipó Marcelo Bonelli en El dato del día, será la primera vez que la UIA exprese con mayor énfasis sus profundas diferencias con el Gobierno. Hay malestar entre los empresarios por la caída en la actividad productiva y desde el sector exigen un plan de reactivación económica.

Desde la UIA plantearán que no hay un programa para impulsar la producción, que la industria está “exhausta”, que no alcanza el ajuste del gasto público que dispuso el Gobierno y que las elevadas tasas de interés atentan contra el sector.

FUENTE TN