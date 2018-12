Gallardo: “Mis amigos de Boca no me pueden ver y quieren que me vaya de River”

El Muñeco habló tras la obtención de la histórica Libertadores contra el Xeneize. “Le podemos pelear a cualquiera en el Mundial de Clubes”, sentenció.

Tras una cena consagratoria junto a su familia en la noche posterior a la victoria en la Superfinal frente a Boca, Marcelo Gallardo brinda junto a los hinchas que lo esperan en las puertas del hotel para agradecerle por semejante logro. El Muñeco, que con la reciente alcanzó dos conquistas de Copa Libertadores como DT de River, asegura que “con el tiempo” se van a dar cuenta de lo logrado, aunque destaca: “fue el triunfo más grande en la historia del club. En importancia no hay otro triunfo que tenga un significado mayor a este”.

En esa línea, Gallardo exteriorizó los sentimientos que exceden a su propia institución y comentó que sus amigos de Boca “ya no me pueden ni ver, no me quieren más”.

Además, la mente maestra de esta gran racha de River hizo públicas sus conjeturas en la previa a la final: “cuando se hablaba de que nadie la quería jugar, decía: ‘¿cómo nadie la va a querer jugar?’ (…) había temor a perder. Ahora yo digo: ‘¿nadie pensaba en ganar?”.

A lo largo de la entrevista realizada por Clarín, Marcelo también reconoció que se sintió “en un trance” cuando abrazó la copa en el Bernabéu mirando a los hinchas, que siempre sintió que “a Boca se le podía ganar en cualquier lado” y que “la gran diferencia con respecto al Mundial de Clubes de 2015 es que a este” llegan “bien motivados”.

(Fuente: TyC Sports)