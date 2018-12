Desde la Municipalidad piden que se denuncie si las empresas suspenden el Boleto Estudiantil

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Posadas, Fabián Florentín, en diálogo este martes con Radio Libertad, dijo que recibieron algunas “expresiones, no denuncias formales” sobre quejas referidas a que no estaba funcionando el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), solicitó que se hagan las denuncias formales para poder realizar la investigación y ratificó que para primarios y secundarios está vigente hasta el 12 y para universitarios hasta el 22 de este mes de diciembre.

Fabián Florentín. Radio Libertad.

Indicó el funcionario que además de las expresiones se enteraron también, “por lo que fuimos recogiendo en los medios de prensa sobre las expresiones de usuarios que se quejaban por esta situación de que fue suspendido, en algunos lugares funciono y en otros no por las expresiones que tenemos, sobre todo de algunas líneas”, para agregar que “cuando apenas recibimos estas expresiones hicimos algunas constataciones y consultas y algunos usuarios que conocemos o algunas personas que hicimos la averiguación, inclusive hemos mandado gente que haga el análisis en algunas líneas, porque tenemos en este momento varios puntos de inspección en distintos puntos de la ciudad que estamos revisando, trabajando con asociaciones y comisiones de barrio sobre todo por la calidad del servicio”.

“Al hacer estas constataciones veíamos que los sistemas del BEG funcionaba –continuó el secretario de Gobierno-, pero a cada una de estas expresiones les solicitamos la denuncia específica, sobre todo con la línea y con la persona que haya tenido este problema ya que como es un sistema electrónico de pago siempre tenemos el respaldo que deba garantizar esa transacción, queda en el sistema. Cuando hacemos una operación tenemos un numero de referencia o un comprobante, como en este caso no hay comprobante tendríamos que constatar esa denuncia formal con el SUBE correspondiente respecto al horario y la persona que ha hecho la denuncia”.

Reiteró Florentín que quienes se vean perjudicados por la suspensión del BEG, “deberán comunicarse a la municipalidad en forma gratuita a través de nuestro 0800 realizando la denuncia o a los teléfonos tanto de (Dirección de) Transporte como de (Secretaría de) Gobierno y realizar la denuncia con el nombre del usuario y sobre todo la línea y el horario que tomo, hacemos la constatación en el SUBE y, si con eso determinamos que se cobró mal, podremos labrar el acta que dispara el mecanismo”.

En ése sentido, recordó que está vigente , la orden del gobernador de extensión y la vigencia hasta el 12 de diciembre para primaria y secundaria y hasta el 22 de diciembre para el boleto universitario, “sabiendo que es una facultad del gobierno provincial ya que la Municipalidad acepto la normativa o delego el cobro de la tarifa del boleto universitario en la existencia del BEG , entonces es una facultad de la provincia el pago, no tenemos injerencia en eso lo que sí podemos hacer del municipio es controlar que se cumpla”.

Consultado por la tarifa del transporte colectivo de pasajeros para el año próximo, Florentín sostuvo que “todavía estamos dentro de los tiempos que tenemos previstos, en esto que creo que fue un salto de calidad y un avance de consultar con nuestra Casa de Estudios madre con respecto a temas económicos, nuestra Universidad con la Facultad de Ciencias Económicas. En este convenio que hicimos con los profesionales del medio de mayor prestigio para encontrar mejorar nuestros mecanismos de análisis y establecer el costo medio de la tarifa y todavía estamos en estos tiempos de análisis. En realidad a no me apura el hecho de los tiempos sino que tomamos este camino de consultar, hacerlo de esa manera de encontrar este resorte a través del conocimiento que nos permita tener mejor información y una vez que tengamos la información resultante del estudio de costos a través de la información presentada por el municipio. Estaba previsto para el 20 de diciembre, pero dependía de la fecha de presentación de la información y de la calidad de esta información. El municipio ha presentado en tiempo y forma, desde el primer día que nos solicitaron hemos presentado toda la información necesaria, entiendo que las empresas deberán hacer lo mismo a la Universidad entonces eso ya sería el informe por parte de ellos, pero todavía no ha llegado la fecha”.

Por último se mostró preocupado por la decisión del Gobierno nacional que quitar el subsidio al transporte a las provincias y municipios sentenciando que en ésta área, “lo más importante es la decisión del Gobierno nacional sobre que va a hacer con el subsidio de las provincias con respecto al transporte y lo más preocupante es que en esta decisión de que se corten los subsidios a las provincias, pero los subsidios a la gobernadora de Buenos Aires (María Eugenia) Vidal le sigan manteniendo”.

EP – EJ