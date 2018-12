Desde Defensa al Consumidor de Posadas afirman que es legal la facturación de un “plus” por parte de locales de cobranza

Alejandro Garzón Maceda, director de Comercio Interior del Ministerio de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración, visitó los estudios de Canal 12 para dialogar acerca de reclamos suscitados en los últimos días donde distintos usuarios de los servicios de cobranza manifestaron la facturación de un extra. El Director, quien tiene también a su cargo el área de Defensa al Consumidor, aseguró que “cada empresa hace un convenio con el comercio para el cobro del servicio”.

Alejandro Garzón Maceda en Canal 12.

Cuando se realiza un consenso entre la empresa y el comercio que factura el servicio, se pasa a estipular de cuánto será el monto a pagarle a dicho local de cobranza. “En ningún lado dice que no pueden cobrarle al consumidor”, afirmó Garzón Maceda. “Puede ser tarifado o cobrado. No está prohibido. Depende de cada boca de cobro”, agregó.

A todo esto, explicó además que se deben cumplir dos requisitos fundamentales: el primero es que la información sea previa en marco de Defensa al Consumidor, o sea que el usuario tenga conocimiento sobre el cobro de ese valor agregado antes de llegar a la caja; y el segundo requisito es la emisión efectiva de un ticket o comprobante del cobro en cuestión donde se detalle la transacción realizada.

“Si no emite factura y no tiene un aviso de cobro de un agregado, está infringiendo la norma de Defensa al Consumidor en cuanto a información y emisión de comprobante”, manifestó Garzón Maceda. Lo que no está clarificado o preestablecido, sin embargo, son los porcentajes de estos agregados ya que “no está previsto en ningún lado que no se pueda cobrar”, por ende dependen de cada local prestador del servicio de facturación.

“Hay lugares en los que no se cobran. Yo creo que los consumidores tenemos que empezar a hacer ejercicio de nuestros derechos”, dijo. Asimismo, agregó que “no ha habido denuncias, pero pueden venir a hacerlas. Lo que cabe destacar es que la infracción no es el cobrar de más, sino que no seas informado con anticipación o que no te expidan el ticket”. El Director, ante esta situación, les recomendó a los usuarios que, si no es de su agrado, se acerquen a otro local que oficie como boca de cobro donde no realicen la facturación de un plus.

A.B.V.