Wellbach: “La autoridad de Carlos Rovira está dada por su trayectoria y trabajo intelectual, no necesita imponerse por la fuerza”

Ricardo Wellbach, diputado Nacional, aseguró que la autoridad de Carlos Rovira, electo por duodécima vez presidente de la Legislatura misionera, está dado por trayectoria “y es alguien que no necesita imponerse por la fuerza. Es un hombre que a través de la reflexión y el trabajo intelectual fue pensando y planificando no solamente el trabajo legislativo sino cómo debe funcionar una provincia”, destacó.

Aseguró que Rovira contribuyó no solo al debate sino a las concreciones. Entiende que este año venidero será de la misma forma.

El legislador nacional no vio con buenos ojos la postura de la oposición que no votó a favor del candidato de la Renovación para la presidencia Cámara de Representantes de Misiones. Declaró que a nivel nacional también los legisladores responden a la mayoría gobernante. “La oposición acá no ha sido coherente y esto no es un acto eleccionario, esto tiene que ver con la conformación de un cuerpo, y se respetan las mayorías, y acompañar no significa coincidir. Es para que funcione bien la Cámara y que las cuestiones se concreten, pero a veces se confunden cuestiones personales”, dijo Wellbach cuestionando a los radicales e integrantes del Pro que no votaron a Carlos Rovira, sino a Anita Minder, (González, Gustavo, Mela, Paulino Javier; Minder, Inés Anita; Molina, Walter Eduardo; Pianesi, Ariel de la UCR y Nilsson, Alba Beatríz; Rocholl, José Roberto del PRO) .

Consultado sobre dónde pondrán el foco el año que viene, legisladores nacionales y en un trabajo conjunto o pedido por la Legislatura provincial, adelantó que buscarán lograr una ley que permita un fondo especial yerbatero. Explicó que esto fue el pedido de los legisladores de la provincia y en ello harán foco.

En cuanto al trabajo que vienen haciendo los legisladores a nivel nacional, manifestó que el contexto económico es difícil, en ese marco consideró que los Legisladores misioneros lograron alcanzar un diálogo que es importante para lograr más cosas. “La única Ley que se votó la noche del Presupuesto, fue la propuesta por nosotros”, recordó. En el mismo sentido, destacó la Ley de monotributo social que fue apoyada por la mayoría, favorece casi exclusivamente a Misiones.

Por otra parte, en relación al panorama para el próximo año para los municipios, dijo que los intendentes el mismo día que recibieron la noticia de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que recibirán para cerrar sus cuentas este año, también fueron informados de cómo recibirán la coparticipación el próximo año. Al respecto, aseguró que tendrán más ingresos. “Si bien el Fondo de la Soja no va a estar más, lo que se logró es incluir algunos impuestos que genera mayor coparticipación, si bien no será la misma cantidad de dinero que el Fondo de la Soja, sí recibirán una mayor coparticipación”, sostuvo el diputado Nacional.

EP/APF