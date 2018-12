El suspendido concejal Silvio Novelino de Irigoyen espera que el Concejo cumpla la orden judicial

El último viernes de conoció el fallo del juez, Juan José Palacios, que ordena al presidente del Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, Víctor de Lazari, “la realización de los trámites necesarios a los fines de levantar la suspensión preventiva decretada y reponer, en forma inmediata”, a Silvio Novelino a su banca de concejal en el término de 48 horas de la notificación.

En diálogo telefónico con Misiones On Line, el concejal Novelino explicó que su presentación judicial tiene que ver con que, “no hubo derecho a defensa, es uno de los argumentos que hace al recurso de amparo nuestro que da el juez. Ahora el Concejo se tiene que notificar si no fue hoy (lunes) será para mañana (martes) y ahí tiene 48 horas para informarle al juez que el cargo fue devuelto”.

Agregó que, como están en receso, “tendrían que llamar a sesión extraordinaria, porque estamos en receso, para votar y si hacen lo que tienen que hacer devolverme el cargo. Esperemos que no se repita al mal antecedente que hubo en Puerto Iguazú donde desacataron una orden judicial que claramente es un delito, más allá de la independencia de poderes, no se puede desoír la orden de un juez”.

Sobre la acusación de que percibe dos remuneraciones del Estado, lo que sería incompatible, Novelino explicó que, “el artículo 14 de la ley XV N° 5 que es la ley provincial con la que nos manejamos dice claramente, en mi caso, que la incompatibilidad queda subsanada siempre y cuando mi dieta no supere la categoría 22 de la administración pública, todavía hay muchas cuestiones que no están claras, si se refiere a la categoría municipal o provincial 22, de todos modos si se tomara la categoría municipal, que la retribución es menor que la categoría provincial, nosotros estamos cobrando por debajo de lo que está cobrando hoy la categoría 22 municipal, así que tampoco ahí como se denunció se estaría incumpliendo”.

También se refirió el edil suspendido que, “más allá de eso, (le ley XV N° 5) hay una nota que presenté al Concejo Deliberante el año pasado, abril de 2017, donde después de asesorarme con abogados y ver todo este tema, donde me encuadraba, le solicito expresamente por nota al Concejo Deliberante que me liquiden mis haberes de acuerdo a lo que dice la ley en este punto y esa nota no se tuvo en cuenta. De manera que si hubo algún error, yo considero que no, pero si hubo algún error en la liquidación de mis haberes es responsabilidad del Ejecutivo”.

EP – EJ