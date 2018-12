Exitosa Expo/2018 del Servicio Penitenciario Provincial en la Costanera de Posadas

El fin de semana, en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas, se realizó la 7ma. Expo-“Promoviendo la readaptación social a través del trabajo” oportunidad en que se mostró y puso a la venta los trabajos manuales, artesanales y elaborados que han sido confeccionados o realizados por los internos que se encuentran alojados en la Unidad Penal (UP) I de Loreto, U.P. II de Oberá, C.P. III de Eldorado, U.P. IV “Instituto Correccional de Menores Varones”, U.P. V “Instituto Correccional de Mujeres”, U.P. VI “Instituto de Encausados y Procesados de Posadas, U.P. VII de Puerto Rico y la U.P. VIII de Cerro Azul.

En los stands la comunidad misionera pudo apreciar diversos trabajos realizados por las personas que se encuentran en contexto de encierro que –en los últimos meses –crearon o construyeron en el marco de los talleres de laborterapia que diariamente realizan en los penales donde se encuentran alojados donde se destacaron trabajos artesanales –hechos en madera- como juegos de mesas, sillas, veladores, relojes de pared, mates, ceniceros, barcos, etc. En materia de manualidades fueron muy elogiados los bolsos, porta termos, escobas realizadas con botellas de plástico, almohadones, servilleteros, caminos de mesa y manteles de tela, entre otros.. La oportunidad también sirvió para mostrar y vender productos panificados y pastas que habitualmente realizan tanto en el sector panadería (pre-pizzas) como fideería (pastas), etc.

El Jefe de Sección de Educación y Cultura y coordinador del evento Alc. Inspector Fernando Báez destaco “esta actividad lo hacemos para que la ciudadanía conozca los trabajos que realizan los internos en los Penales de Misiones en el marco del proceso de inserción social, talleres de laborterapia donde cada uno de ellos tienen la oportunidad de aprender un oficio que les permita encontrar una pronta salida laboral -cuando recuperen su libertad- o bien iniciar su propio emprendimiento” enfatizó.

Es oportuno señalar que el dinero de los trabajos vendidos se deposita en la cuenta bancaria de los internos y de ese modo, los familiares pueden acceder al beneficio.

EXPO SOLIDARIA

Los organizadores aclararon que la Expo además persiguió un fin solidario a través de la campaña “un juguete por una sonrisa” donde se colectó juguetes para donar – en vísperas de las fiestas de navidad, año nuevo y reyes – a los niños que se encuentran internados en el Hospital Pediátrico Dr. Fernando Barreyro de Posadas y también se juntaron tapitas de gaseosas para que sean canjeados y permitir la compra de insumos para el referido nosocomio..

La Banda Musical del S.P.P también participó activamente del evento animando –ambas jornadas- a través de la ejecución de varios temas musicales que fueron premiados, con aplausos, por parte del numeroso público presente.

Tanto la Directora General del S.P.P. Alc. Gral. Nilda E. Correa, el Subdirector General Alc. Gral. Julio C. Zarza como el Inspector General Alc. Gral. José L. Snaider –quienes se hicieron presente en el lugar- felicitaron a todos los internos por los trabajos realizados y también tuvieron palabras de elogios para todos los integrantes de la Sección Educación y Cultura del S.P.P encabezado por el Jefe Alc. Insp. Fernando Báez, como así también a todos los oficiales y suboficiales -de las distintas sedes penitenciarias- que estuvieron al frente de cada uno de los stands.

A manera de cierre y con la presencia de las autoridades se realizó, el domingo, un sorteo cuyo primer premio consistió en un juego de mesa y sillas de madera; el segundo premio, fue un kits de instalación de aire acondicionado y el tercero, una canasta navideña. Lo recaudado fue destinado a cubrir parte de los gastos de la organización.