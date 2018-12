“Si hay una preocupación por las pymes, tratar una reforma laboral es indispensable”, dijo Diaz Beltrán

El presidente de la CAME, Gerando díaz Beltran sostuvo que “creo que nosotros como dirigentes debemos imponer este tema en la mesa, no debe haber nadie en la Argentina que no hable de las pymes, pero se hace muy poco por las pymes, hay gremios poderosos que hablan de esto, porque la pyme vende, pero no se hace nada, si hay una preocupación de los sindicatos y poder político de ayudar a las pequeñas empresas, el aspecto de la reforma laboral es indispensable”, consideró.

Gerando Díaz Beltran, Mesa Grande

Asimismo agregó que la instalación de tiendas francas en Brasil podría ser el disparador para el tratamiento del tema de la ley pyme, “recordemos que en Brasil en medio de una crisis política, económica y corrupción sacaron una ley laboral que quisieramos tener nosotros, entonces nosotros como representantes políticos debemos generar políticas adecuadas para proteger al país”, indicó.

Por otro lado Gerando Díaz Beltran se refirió al tema de las tiendas francas y consideró que es algo que hay que empezarlo a tratar de manera urgente y también hacerlo a largo plazo. “Desde hace tiempo se viene discutiendo en la Argentina la necesidad de contar con la ley de frontera, creo que necesitamos conexión y firmeza desde todos los sectores para tratar este tema”, sostuvo.

Asimismo manifestó que ante esta situación “la reglamentación del artículo 10 puede servir para paliar el momento económico que están pasando las pymes”, dijo y agregó que “no soy amigo de una zona franca, no va a beneficiar a ninguna pyme sino al que tiene un capital importante, esto va en detrimento de las pymes de la región”.

En ese contexto dijo que “nosotros como dirigentes debemos hacer un mea culpa, hemos hecho varios planteos al Gobierno Nacional, uno de ellos es que se instale un arancel para el Puente Posadas-Encarnación, después nosotros solicitamos una modificación impositiva global, creo que hace falta ponernos de acuerdo, que haya conexión y firmeza de todos los sectores”.

“La ley pyme que trajo muchos beneficios, hoy está desactualizada, este tema será uno de los ejes fuertes en el que va a trabajar CAME el próximo año, además del tema laboral, es indispensable una reforma en ese sentido, porque si no hay una modificación laboral para las grandes empresas, tiene que haber para las pequeñas”, finalizó.