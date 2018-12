Aclaran situación generada por accidente con un animal en la Costanera de Posadas

A través de una carta dirigida a la opinión pública, la maquilladora profesional Mariana Astegiano formuló una rectificación y un desagravio.

Carta a la opinión pública:

El pasado 24 de noviembre, por la tarde, mientras paseaba por la costanera de Posadas a mi perra Hera a quien mis pequeñas hijas y yo consideramos una integrante más de nuestra familia, se produjo un accidente que nos llenó de dolor y entristeció nuestras vidas.

Hera murió en ese accidente.

Yo estaba presente en el lugar, presencié ese terrible y desgraciado momento, escuché el impacto, sentí angustia, impotencia y desesperación, y traté de salvarla y pedí ayuda a los gritos.

Sin embargo, nada se pudo hacer, y Hera murió.

Esa realidad dolorosamente inmodificable, me provocó una verdadera conmoción.

En ese estado de conmoción, al compartir mi dolor, nuestra angustia familiar y el enojo que produce la muerte de un ser tan querido como era para nosotras Hera, hice afirmaciones que pudieron ofender o dañar injustamente a otras personas, lo que no era mi intención, y hoy quiero rectificarme.

Las circunstancias de la muerte de Hera todavía son objeto de investigación.

No puedo aseverar la velocidad en la que circulaba el vehículo como se dijera en algún momento por error que fue de 80 km/h.

También confirmo que Mariana Chesani me trasladó junto a mi perra malherida a la veterinaria más cercana para que la asistan, tal como lo relaté en la exposición policial que formulé, por lo que no configuraría la figura de abandono.

Quizás el dolor, la desesperación y la impotencia que sentía en ese momento, y la necesidad de sentirme acompañada en esa situación y que ella se tuviera que ir tras dejarme en la veterinaria, me hizo sentir una sensación de abandono, que claramente no ocurrió.

Al hacer público el accidente y las circunstancias de la muerte de mi perra, mis palabras e intención se desvirtuaron, y pudieron provocar dolor o agravio a Mariana Chesani.

Pido disculpas por los agravios que pude ocasionarle al mencionarla en dicho suceso, y porque fuera la misma objeto de malos tratos y agravios en las redes sociales por parte de terceros, situación que nunca fue mi intención generar.

Repudio toda agresión de cualquier tipo sea verbal o física hacia su persona y la de su familia.

Por ello, retiro hoy toda publicación que tenga que ver con lo sucedido en búsqueda de una convivencia pacífica y que no se fomente la violencia.

Ningún enojo ni agravio devolverá a Hera a nuestra familia.

Pero especialmente, creo que debemos educar con el ejemplo, y saber pedir disculpas públicamente como lo hago ahora, aunque haya actuado en estado de conmoción.

Gracias por tratar de entender estas líneas

Mariana Astegiano