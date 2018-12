Pese al feriado, escaso movimiento en el puente Posadas – Encarnación

RELACIONADAS Feriado y volvieron las largas filas para cruzar de Posadas a Encarnación



Hoy se celebra tanto en Argentina como en Paraguay, el Día de la Virgen. No obstante, muchos comerciantes optaron por abrir sus puertas en vistas de obtener un repunte en las ventas, dada la baja del consumo en Posadas y Encarnación que han padecido en los últimos meses, fruto de la devaluación del dólar y el detrimento del poder adquisitivo.

El día espléndido y el feriado se conjugaron para dar todas las condiciones que permitan a los argentinos cruzar hoy a Paraguay. Además, la proximidad a las fechas en las que se celebra Navidad y Año Nuevo siempre genera movimiento en el consumo. Todo indicaba que se iba a vivir una ajetreada jornada en el paso fronterizo, sin embargo el panorama que se percibió en las primeras horas del sábado fue otro: escaso movimiento y nada de filas ni demoras.

Lo cierto también es que, más allá de la crisis que padecen los argentinos, los paraguayos en particular suelen ser más fieles a fechas religiosas como las de hoy. Por ello, pese a la necesidad de vender, muchos locales de la ciudad fronteriza se encuentran cerrados. Ésto también representa un motivo por el cual muchos argentinos no cruzaron hoy, para no dar allá con la sorpresa de que los comercios están cerrados.

Sin embargo es que hubo un puñado de compradores que, ya sea en tren o en auto, cruzaron esta mañana a Paraguay. ¿Qué buscan?, sobre todo elementos navideños, como ser adornos o arbolitos, ya que en Encarnación estos productos se consiguen con una marcada diferencia en cuanto a los precios que se manejan en el centro posadeño o inclusive en el Mercado Modelo “La Placita”. Además de estos productos propios de la temporada, no merma la venta de ropa y electrónica que históricamente es más barato que del lado oriental del puente Roque Gonzalez.

D.A.L/CM