Passalacqua anunció que en febrero confirmará la fecha de las elecciones en Misiones

“Fin de febrero firmo el decreto”, dijo el gobernador Hugo Passalacqua sobre las elecciones. No dio certezas si se adelantaría en relación al cronograma nacional, pero dijo que es “muy probable”.

“Nosotros tenemos una visión misionerista de la política, de la vida, de la concepción gastronómica y queremos ser nosotros, dueños de nuestro propio destino”, sostuvo en una entrevista televisiba.

Tampoco dio precisiones de su futuro político pero dijo que a fines de marzo sabrán los candidatos y qué es lo mejor para la provincia.

Consultado sobre si quisiera una segunda oportunidad para ser nuevamente Gobernador, dijo: “me gustaría”.

Al hacer un balance del año, el mandatario aseguró que si bien no fue un gran año, es parte de un proceso de subir y bajar en la Argentina, donde tenemos procesos cíclicos.

Por otra parte, el Gobernador destacó que de todas las provincias, la que menos empleado público tiene es la de Misiones. “Eso habla bien de todos los gobernantes…siempre hubo mucha sensatez de todos los gobiernos y eso nos permite tener las cuentas equilibradas”, aseguró.

Consultado sobre el nivel de pobreza, sostuvo que es una situación de todo el NEA, donde corregirla no es nada sencillo. En este sentido enumeró por ejemplo la falta de gas, que no es justo que no tengamos. Asimismo dijo que el reparto de coparticipación no es justo y en solitario Misiones no lo puede cambiar.

Consultado sobre cómo ve los próximos meses, indicó que en septiembre comenzó a sentirse la caída de la recaudación y anticipó que en los próximos meses será más difícil. Indicó que jugará mucho la astucia para pasar la crisis.

