El genetista español Miguel Pita y su visión sobre la incidencia de la genética en el desarrollo del individuo

De visita científica y técnica y presentando su libro El ADN dictador, el doctor en genética y biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Miguel Pita, visitó también los estudios de Misiones On Line TV para hablar de su libro y los avances vertiginosos de la genética en los últimos años.

“Estoy en Posadas visitando el laboratorio de genética evolutiva del doctor Dardo Martí (UNAM), es un gusto estar aquí aprovechando esta visita científica y técnica, estoy presentando este libro que se llama El ADN Dictador que saldrá a lo largo del año que viene publicado en Argentina aunque ya está disponible en otros países de habla hispana”, comenzó Pita.

Sobre el contenido de su libro, explicó que, “el objetivo del libro es que sea para cualquier persona curiosa, está escrito en un tono casi informal, es riguroso porque habla de lo que nos aporta la ciencia hoy en día, pero está pensado para dar respuesta a las personas que tienen curiosidad. Lo escribí teniendo en la cabeza a mis amigos no académicos y no científicos intentando dar respuesta a esas preguntas que ellos me han ido transmitiendo desde siempre que creo le interesan a todo el mundo. Sobre todo hasta qué punto la genética nos influye, hasta qué punto está escrito en nuestros genes si padeceremos una enfermedad o si tenemos un determinado talento, que parte de responsabilidad en todos los aspectos en los que tengamos curiosidad podemos achacar a la genética y que parte a nuestro ambiente, a nuestra educación, al azar. Esta hecho con alma de novela porque es un libro que tiene hasta un personaje, el libros discurre con la historia de este personaje intentando dar respuesta a las preguntas que he ido recopilando que son las más habituales, pero a pié de calle”.

Admitió que más allá de los talentos que podamos heredar, generalmente uno se pregunta por alguna enfermedad que pueda heredar de sus padres, “sin duda que al final lo que más nos preocupa es la salud, la nuestra y la de nuestro entorno y hay muchas preguntas alrededor de la salud que la genética responde hasta cierto punto, por ejemplo, la propensión a ciertos tipos de cáncer, pero al final también la gente quiere saber cosas curiosas de su vida cotidiana que tienen que ver a lo mejor no tanto con los talentos, pero si con sus gustos, con algún rasgo físico, a lo mejor la gente quiere entender por qué determinados sabores nos resultan más atractivos que otros sin que olvidemos que la salud, después de todo, es lo prioritario en nuestras vidas entonces en el libro recopilo información de todo tipo, desde lo más prosaico o más anecdótico hasta temas más serios relacionados con la salud, la propensión a distintos tipos de cáncer o con la herencia de una enfermedad que discurre en nuestra familia a lo largo de generaciones”.

Genética y entorno sociocultural

Sobre qué prima en la formación del individuo, si la genética o el entorno sociocultural, el catedrático dijo que, “es una respuesta muy difícil de dar, es verdad que para algunos rasgos la genética es la respuesta, pero son los rasgos que más bien tienen que ver con nuestro físico o con nuestro grupo sanguíneo, con nuestro color de ojos, cuando queremos explicar un rasgo o un fenómeno complejo o un comportamiento tenemos que encontrar ese mix entre la genética y el ambiente, el entorno social, la educación. Por ejemplo cuando uno se fija en un talento como la música uno puede darse cuenta de que hay familias enteras que son buenos músicos, pero eso podría ser tanto por la genética como porque comparten es afición y se la transmiten de forma cultural de padres a hijos, por lo tanto es muy difícil discernir, pero hay muchos estudios que avanzan en la función de explicar hasta qué punto la genética y hasta qué punto el ambiente influyen, igual que con la música, con la pintura o con el deporte. Lo que si es cierto es que cuando nos encontramos con casos muy extremos, cuando nos encontramos un talento muy genial que lo expresa desde muy temprana edad sin apenas haber recibido educación relativa. Cuando encontramos un chiquillo que juega al fútbol de una manera extraordinaria desde que es muy pequeño, normalmente ahí pesa más la genética, porque no ha tenido tiempo para absorber un aprendizaje social, pero en la mayoría de los rasgos es una mezcla difícil de disociar de genética y ambiente y lo que si es cierto es que necesitamos ambas cosas”.

Para ejemplificar se refirió a casos conocidos de talentos innatos, “uno puede nacer con un talento para el fútbol como (Leonel) Messi o para la música como (Wolfang Amadeus) Mozart y si sus padres o su entorno, su familia no pone a su disposición una pelota o un clavecín en el caso de Mozart no lo podemos desarrollar y desde luego a la inversa pasa lo mismo, uno puede no tener ningún talento, que la naturaleza no le dote y ser nulo para la música como es mi caso y me puedo esforzar toda la vida y llegare a aprender pero no llegare a ser ni cerca de genio. Podre llegar a disfrutar, a defenderme, tanto en el futbol como en la música, que los hemos utilizado de ejemplo, pero va a llegar mucho menos lejos que alguien que con menos esfuerzo y un mayor talento natural”.

Genética y divulgación

Sostuvo Pita que “la genética cada día es más accesible porque somos más las personas que trabajamos en genética y hacemos divulgación, pero quizá requiera de un esfuerzo mayor para que acceda al gran público, al profano, al que simplemente quiere saber un poco pero tiene otra profesión y requiere quizá de un esfuerzo grande porque la genética avanza muy rápido, hoy en día es la disciplina probablemente que más rápido avanza de las ciencias. A lo mejor solo si miramos en un espectro muy amplio la inteligencia artificial está produciendo tantos resultados tan rápido como la genética, incluso a veces a los propios genetistas se nos escapa algo de información puntera porque cada semana hay un resultado extraordinario, entonces quizá nos falta tiempo para digerirlo y ser capaces de hacerlo fácil a la persona que no es especializado y tiene curiosidad. Por un lado nos falta tiempo y por otro lado creo que cada vez somos más los genetistas que hacemos la labor de divulgar, pero a lo mejor nos hace falta un mayor número de divulgadores de la genética y entonces si sería como el caso de las neurociencias y hace que de una u otra manera es verdad que se comunican un poco mejor que la genética y llegan un poco más a la gente”.

También se refirió a los avances de la genética desde su gran impulso a partir del siglo pasado, “ha avanzado mucho últimamente porque ha desarrollado sus propias nuevas tecnologías. Sin duda la genética avanzó a un ritmo vertiginoso gracias a los avances técnicos, pero sobre todo a los avances teóricos, la gran revolución de la genética fue a mediados del siglo XX cuando se descubrió la estructura del ADN, más avanzado que a mediados del Siglo XX la genética que nace a principio del siglo XX y desde mediados del siglo los avances son tan importantes que ha propiciado la reacción en cadena del conocimiento que estamos generando, por supuesto complementado con la secuenciación del genoma humano, las herramientas para secuenciar genomas de principios del siglo XXI que avance a este ritmos, por un lado porque había mucho por descubrir y de repente se nos ha destapado y por otro lado por esas herramientas técnicas y tecnológicas que están permitiendo que accedamos rápido a los resultados”.

EP – EJ