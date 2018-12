Federal A: Crucero del Norte cierra el año buscando la clasificación

El Colectivero recibe a San Martín de Formosa con la obligación de ganar y esperar que San Jorge, como local, no haga lo propio contra Altos Hornos Zapla.

La primera fase del Federal A llega a su fin, con varios conjuntos buscando en el último partido lograr el boleto que los deposite en la siguiente ronda. Crucero del Norte integra ese lote de equipos, aunque la clasificación del Colectivero hoy está más cerca de ser una utopía que una realidad.

El elenco misionero integra la zona 4 donde se definieron los tres primeros lugares, que fueron ocupados por Boca Unidos, Chaco For Ever y Sarmiento de Resistencia. Los de Santa Inés marchan quintos con los mismos puntos que San Jorge de Tucumán (23pts), pero se con peor diferencia de gol en los duelos entre ambos. Es por eso que si los dirigidos por Sandro Bárbaro quieren obtener el último cupo deberán ganar mañana y esperar que el elenco tucumano no haga lo mismo.

Crucero recibe a San Martín de Formosa a las 17 y el Expreso, en simultáneo, se verás las caras en su casa con Altos Hornos Zapla de Jujuy.