“Cuando gané las elecciones, me agarró miedo”, recordó Barrios Arrechea, primer gobernador de la democracia

El ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea reconoció que cuando ganó las elecciones en 1983 “me agarró miedo, y pensé: ‘ahora hay que transformar el discurso en acción”. Una sensación que seguramente habrán sentido muchos de los gobernantes que resultaron electos en aquella elección que le puso fin a la última dictadura cívico militar en la Argentina.

Al cumplirse 35 años del retorno a la democracia, Pablo Camogli recibió en su espacio “La Página de la Historia” de Misiones On Line TV al que fuera el primer gobernador de la democracia en Misiones: Ricardo Barrios Arrechea.

El reconocido dirigente radical explicó que “teníamos la expectativa de que sería real lo del “nunca más” que planteaba Raúl Alfonsín”. En ese marco, “Semana Santa fue el momento más crucial para consolidar la democracia, pese a que Alfonsín tuvo que pagar todo el costo político”, explicó.

Sobre aquella experiencia de la que se cumplen 35 años, “Cacho” Barrios rememoró que fue una campaña muy linda, muy emocionante, muy comprometida por parte de la gente. Durante la campaña hice un gran esfuerzo, terminé agotado. Eran 5 o 6 discursos por día. Cuando terminó la campaña me fui una semana de descanso en Brasil y ahí me agarró un miedo: ahora hay que transformar el discurso en acción. Pero cuando volví ya se me había pasado”.

Sobre el 10 de diciembre de 1983, manifestó que “sabíamos lo que teníamos que hacer, porque conocíamos mucho la provincia. Por ahí no sabíamos cómo había que hacerlo, pero sí qué teníamos que hacer. Cada cosa que habíamos prometido en la campaña, en las cuatro áreas que habías planteado, llegamos al final”.

Barrios Arrechea renunció como gobernador poco antes de terminar su mandato, para asumir como ministro de Salud de Alfonsín. Esta decisión, reconoce hoy la distancia, “fue un error catastrófico para mí del que me arrepentí toda la vida. No llegué al sentimiento de la gente, no me puse en su lugar, y lo pagué muy caro.”