ACIADep: este sábado se disputa la anteúltima fecha del Torneo Clausura

Ingresá a la página de la liga y mirá las tablas de posiciones.

Son 18 fechas las que componen el torneo, por lo que solo restan 2 para definir quienes serán los campeones y quienes ascenderán y descenderán de categoría. En categoría Seniors, Arquitectos ya se consagró campeón con 24 puntos en la fecha pasada. Dependiendo de los resultados, este sábado podría definirse el campeón de todas las categorías.

En la categoría Libres A el torneo se disputa entre Contadores L, Profes B con 30 puntos cada uno, e Ingenieros C y Los Profesionales con 27. En caso de que Contadores gane, Profes B pierda, y Los Profesionales e Ingenieros C pierdan o empaten, este sábado se consagraría campeón Contadores ya que por más que la próxima fecha igualen en puntos, Contadores cuenta con ventaja deportiva y los demás equipos no los alcanzarían. En caso de que Profes B empate o gane, que contadores empate o pierda, o que Los Profesionales e Ingenieros C ganen, habrá que esperar a la próxima fecha.

En la B, el ascenso se disputa entre Escribanos con 35 puntos, Interprofesionales Y con 33, y Universitarios con 31. Esta fecha se enfrentarán Interprofesionales con Universitarios. En caso de que gane Escribanos y “Yaca” el asenso quedará definido entre estos dos equipos y habrá que esperar al próximo sábado para conocer al ganador de la categoría. En caso de que el partido sea para Universitarios habrá que esperar a la última fecha para definir el segundo ascenso, si en este contexto (partido para Universitarios) gana Escribanos, el Torneo y primer ascenso será para ellos y en caso de que pierda o empate también habrá que esperar a la última fecha.

En Masters los candidatos al título son Contadores S con 28 puntos, Abogados S con 25. Recordemos que en esta categoría cada partido ganado suma de a dos puntos, por lo que si Contadores S gana o empata podrá “dar la vuelta” ya que, por más que sea alcanzado el próximo sábado por Abogados S, cuenta con ventaja deportiva. Si Contadores que juega contra el último en la tabla pierde, habrá que esperar al próximo sábado.

En cuanto a la categoría Juniors, los 4 primeros equipos que formaron el podio al completar las 14 fechas, juegan un reducido todos contra todos para definir quien será el ganador del torneo, ellos son: Contadores Intermedia, Los Profes, Yacaré Juniors y Estudio FC. La primera vuelta fue la fecha pasado y Contadores y Estudio sumaron 3 puntos cada uno. En caso de que Contadores gane este sábado también podrá dar la vuelta ya que al enfrentar a Estudio ganó por 2 a 1 por lo que cuenta con ventaja deportiva.

Ingresá a la página de la liga producida por Misiones Online y mirá las tablas de posiciones.