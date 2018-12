Schelotto no reveló el equipo para enfrentar a River en la #SuperFinalLibertadores: “Especulen, pero el equipo lo voy a tener yo solo”

El entrenador xeneize tomó contacto con los medios desde España luego del entrenamiento a puertas cerradas y aseguró que los once los va “a definir en el estadio”.

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, anticipó que la formación del equipo para la final de la Copa Libertadores ante River la definirá el domingo, al tiempo que admitió que entiende las especulaciones que se hacen al respecto debido a la trascendencia que tiene el partido.

“El equipo lo voy a definir el domingo en el estadio y pueden especular todo lo que deseen pero lo tendré yo solo”, dijo el Mellizo Barros Schelotto en la rueda de prensa que ofreció a los medios con miras a la final que Boca jugará el domingo ante River en el estadio Santiago Bernabéu, un escenario insólito.

Guillermo, ídolo durante su etapa de jugador con la camiseta de Boca (es el segundo futbolista más ganador del club con 16 títulos, uno menos que Sebastián Battaglia), afirmó que ganar la Libertadores es el sueño del cuerpo técnico que encabeza, del plantel y de los hinchas, y que harán todo lo posible para conseguirlo.

“Es la final de la Libertadores, el partido que venimos buscando y esperado desde que comenzó el año, es el sueño nuestro y de los hinchas, así que haremos todo para conseguirla”, aseveró el entrenador, de 45 años.

El DT, actual bicampeón del fútbol argentino con Boca, no pudo eludir la pregunta recurrente de la última semana referida al escenario de la final, luego de no haberse podido jugar en el estadio de River debido a las agresiones que recibió el plantel boquense en las inmediaciones y el ingreso al Monumental.

“Nos hubiera gustado jugar esta final en el país pero no se pudo. Es lamentable que no podamos hacerlo en la Argentina y que sucedan estas cosas, pero entiendo que fue un hecho que tuvo que ver con la violencia en el fútbol y no algo que decidimos los DT ni los jugadores”, añadió Guillermo.

Boca, que igualó la primera final con River (2-2) jugada hace casi un mes, el 11 de noviembre pasado, se medirá con River el domingo a partir de las 16.30 (las 20.30 en Madrid) en el estadio Santiago Bernabéu, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha.

Fuente: TyC Sports

EB