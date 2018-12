Piden suspender convocatoria a sesión extraordinaria de la Convención Radical

Mediante una presentación ante la jueza federal con competencia electoral, Verónica Skanata, este viernes la apoderada de la lista N°2 Poder Cívico de la Unión Cívica Radical (UCR), Nancy Capli Benítez, solicita la suspensión de la convocatoria a sesión ordinaria y extraordinaria de la Convención Provincial de la UCR, Distrito Misiones, convocada para el 16 de diciembre en San Ignacio.

Entre los argumentos de la presentación se menciona la intención de modificar los artículos 99; 100 y 111 de la Carta Orgánica partidaria que, sostienen, “están íntima y expresamente vinculados a las fallidas elecciones internas que motivaron ya la intervención judicial” y menciona el fallo de la jueza que “advertía irregularidades por parte de órganos partidarios (Junta Electoral)”.

Agrega, en otra tramo de la presentación que, “como referimos más arriba, los artículos que se pretenden reformar son los que corresponden a establecer y definir las reglas en un proceso electoral que a pedido de los mencionados ut supra, aun no fuera concluido”, para agregar que, “existe una sentencia dictada por V.S. -que al menos hasta que la Cámara Nacional Electoral no se expida- está vigente, con un mandato judicial que arteramente se quiere ignorar por las vías de hecho; no cumpliendo y apelando el fallo”.

Cita más adelante párrafos de la convocatoria y el temario, para argumentar que con ello “los dirigentes partidarios buscan prorrogar su mandato” ya que no permitieron la normal realización de elecciones internas para elegir democráticamente autoridades partidarias.

Por último solicita la suspensión del llamado a convocatoria de la Convención Provincial de la UCR hasta que se resuelva la apelación al fallo de la misma jueza Skanata del 10 de noviembre del corriente año, en lo que en términos jurídicos sería una medida cautelar de no innovar.

Es de destacar que las actuales autoridades partidarias del radicalismo misionero terminan su mandato el 31 de diciembre de éste año y según destacan desde la oposición partidaria, convocan a una convención para el 16 de diciembre, catorce días antes de dejar la conducción.

