Sorprenden a traficantes y decomisan casi 260 kilos de droga en las afueras de Posadas

La Prefectura Naval Argentina incautó, con la asistencia del can antinarcóticos “Wayka”, casi 260 kilogramos de marihuana en Posadas.

El operativo fue llevado a cabo a la altura del kilómetro 1.567 del río Paraná, en el paraje denominado Paraíso Costero. Allí divisaron a varias personas a la distancia transportando bultos por un camino costero precario.

Inmediatamente, los efectivos se acercaron al lugar y les dieron la voz de alto. Pero los individuos no la acataron y se dieron a la fuga entre la densa vegetación del lugar.

Con la colaboración del can detector de narcóticos “Wayka” se realizó un amplio rastrillaje por la zona, lo que permitió detectaron un cargamento de 308 panes de marihuana, totalizando 259,375 kilogramos del estupefaciente.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal Nro. 2 de Posadas, a cargo del doctor Diego Stehr, quien ordenó el secuestro de la droga, equivalente a 785.985 dosis.