Para Pablo Sismanián están dadas las condiciones para que Posadas se presente como destino a nivel global

Previo a la disertación sobre Turismo de Reuniones, el Director de Productos Turísticos del Instituto Nacional de Productos Turísticos (INPROTUR), licenciado Pablo Sismanián, accedió a dialogar con Misiones On Line, y explicó que, “Turismo de Reuniones lo llamamos nosotros porque los eventos pueden ser reuniones, también incluimos los eventos deportivos, incluimos los viajes de incentivos, son diferentes sub temas que son importantes porque generan un impacto muy fuerte en los destinos”.

Sobre su disertación precisó que, “la idea no es aconsejar sino el analizar juntos que es lo que pasa en el país y trabajar en equipo como destino Posadas, Posadas, tiene la infraestructura, tiene los vuelos, tiene profesionales, lo que pasa es animarse, a darse cuenta que tiene un destino fantástico un destino muy visible disfrutable, una costanera hermosa, servicios gastronómicos, las posibilidades de vivir los encuentros de una manera muy diferente que en otros destinos, pero hay que salir a buscarlos. Hay que encontrarse con empresas para que hagan lanzamientos de productos aquí en Posadas, ir a las asociaciones médicas, de ingenieros, de abogados y presentarles la gama de estructuras que tiene Posadas para que vengan y hagan sus eventos aquí en el destino”.

Agregó el Director de Productos que “ya está formado el Bureau, donde diferentes empresas del sector privado están trabajando en forma conjunta sabiendo que el intendente, que el gobernador, las autoridades de Turismo de la provincia y de la ciudad están encolumnadas con el concepto de captar los eventos y la importancia que ello genera para el destino, están dadas todas las condiciones para que Posadas se presente a nivel argentina, a nivel Mercosur, a nivel América Latina y por qué no a nivel global”.

Sobre la continuidad de las políticas, considerando que Sismanián viene de la gestión anterior, precisó que, “seguimos, el ministro anterior había tomado al Turismo de Reuniones como un producto importante para trabajar por el impacto que creaba en los destinos y el ministro actual Gustavo Santos sigue con esa misma idea, estamos con herramientas muy fuertes incluso reactualizando el Plan de Marketing. Tuvimos reuniones, hemos hecho una reunión el año pasado donde trabajamos nuevos objetivos y estrategias con el fin de posicionar a Argentina como mejor destino entre los primeros 15 a nivel global, así que en nuestro producto tenemos una continuidad, una profundización de los logros obtenidos y seguir posicionándonos como destino, como Argentina, pero también con los casi 50 destinos que conforman el mapa del turismo de reuniones en el país”.

Consultado por la influencia que puede tener el tipo de cambio en el área del Turismo de Reuniones, dijo que, “el tipo de cambio en realidad no, no afecta ni un tipo de cambio alto, ni un tipo de cambio bajo, porque los eventos internacionales se definen con mucho tiempo de anticipación, hoy estamos saliendo a buscar eventos 2021 – 2022 entonces el tipo de cambio actual es indistinto para lo que va a ser el año 2021, lo que sí es importante es que el sector privado por un lado defina los precios, defina estrategias, sea consciente en que, por ejemplo, hemos hablado que mayo es temporada baja y bueno en mayo tienen que salir con una propuesta de valores razonables para que los eventos puedan hacerse en el mes de mayo. De la misma forma desde del Estado también hay una suerte de apoyar la captación de los eventos, están trabajando junto al Bureau, entonces están dadas las condiciones, al margen de los vaivenes económicos o el tipo de cambio, seguir profundizando con un plan, trabajando en forma profesional para que Posadas se presente al mundo y de esta manera captar los eventos. No nos afecta en esta industria, en este segmento, el tipo de cambio puntualmente.

