Media sanción para la Ley de Bosques Cultivados: “habrá más certidumbre en el pago de los aportes no reintegrables”

Lo destacó el diputado nacional Luis Pastori, quién fue el miembro informante del proyecto durante la sesión especial de la Cámara Baja. Pastori resaltó además, el aporte del 1% del valor de las pólizas de seguros “que generará 500 millones para financiar la ley”.

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación, le dió media sanción a la prórroga por los siguientes 10 diez años, de la Ley de Bosques Cultivados, la 25.080. El diputado misionero Luis Pastori del interbloque Cambiemos, fue el miembro informante del proyecto del que según destacó “tuvo un amplio consenso de todos los sectores involucrados con la foresto industria”.

Sobre el proyecto destacó “esta prórroga trata de continuar promocionando la implantación de bosques y su manejo, y la industrialización de la madera cuando forma parte de un emprendimiento forestal integral. Actualmente en Argentina hay implantadas 1.3 millones de hectáreas, que genera una producción de rollizos de casi 15 millones de metros cúbicos. Hay 2.088 aserraderos, 20 fábricas de tableros, 5 de pasta celulósica, y 58 de papel y cartón, que da empleo a 95 mil personas de forma directa, lo que implica desarrollo regional en provincias como Misiones y Corrientes, quienes concentran la mayor parte de las hectáreas forestadas”.

“Existe un compromiso del sector público y privado de llegar al año 2030 con 2 millones de hectáreas forestadas y 100 mil nuevos puestos de trabajo directos nuevos, que tiene que ver también con mitigar el cambio climático, cumpliendo en gran medida con los compromisos de la Argentina en el Acuerdo de Paris” destacó.

Continuando con la exposición detalló, “algunas modificaciones importantes son; las adecuaciones normativas vinculadas al nuevo código civil y comercial; el ordenamiento estratégico de la actividad forestal; la estabilidad fiscal por 30 años, que implica que no va haber nuevas ni mayores cargas tributarias; la devolución de créditos fiscales por la compra de bienes de capital reduciéndose de 1 año a 6 meses el plazo de reintegro; con respecto a los aportes no reintegrables, se mantiene el 80% para los emprendimientos de hasta 20 hectáreas, mientras que los porcentajes de aportes se van reduciendo a medida que crece la superficie del proyecto hasta llegar a las 300 hectáreas, con un plus para la Patagonia de hasta 500 hectáreas”.

Certidumbre en los pagos de los aportes no reintegrables para el productor forestal

Pastori destacó “la certidumbre que genera esta nueva norma en el pago de los aportes no reintegrables, fijando un plazo de tiempo de pago de entre 10 meses como mínimo hasta 24 meses como máximo, mientras que para los casos de poda y raleo el plazo será hasta 12 meses”. “La nueva norma precisa los procedimientos de sanciones” agregó.

El Seguro Verde aportará entre 500 y 600 millones de pesos

“Finalmente la nueva norma aprueba un fondo especial nacional que introduce el aporte financiero del sector asegurador de vehículos automotores, que en forma voluntaria empezó a depositar el 1% del valor de cada póliza a una cuenta especial, que estará destinada a financiar esta ley, con lo cual no le va costar al Estado el pago de los aportes no reintegrables, que será aportado por el sector asegurador. Esto ya está funcionando y el año que viene se prevé una recaudación de entre 500 y 600 millones de pesos, pudiendo ser mayor” finalizó.