Frigerio defendió el protocolo de seguridad destacando que “es calcado de otros países más desarrollados”.

En su visita a Posadas para inaugurar una obra, junto a gobernador Hugo Passalacqua, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, fue consultado por el protocolo del Ministerio de Seguridad que fue tema de debate desde que se dio a conocer esta semana, considerando que “desde que asumimos sentimos que la seguridad era una de las prioridades”.

Agregó que era una de las falencias más graves con la que los argentinos convivían todos los días, “sobre todo el tema del narcotráfico como impacta en los niveles de inseguridad en todo el país, vivimos una guerra, el narcotráfico, las mafias” y dijo que lo que se busca es, entre otras cosas, “tener fuerzas de seguridad preparadas, empoderadas, respetadas, bueno todo eso que no se veía antes del 10 de diciembre de 2015 hoy se empieza a mirar distinto y en eso ese protocolo que se impulsó esta semana es un paso más, más seguridad para los vecinos, más protección para las fuerzas de seguridad y le gente también se siente protegida”.

En una entrevista con FM Show, Frigerio aseguró que, “es un protocolo totalmente usual en todos los países del mundo, no lo inventamos nosotros este protocolo es calcado de los protocolos de otros países más desarrollados, no entendemos la polémica respecto a generar instrumentos de protección para la gente y para nuestros policías”.

Respecto a los traumas de la sociedad argentina con los excesos durante la dictadura, expresó el ministro que, “nos tenemos que sacar ese trauma porque sino, no podemos darle seguridad a la gente. Yo no viví esa época de nuestro país, era muy joven recién nacía cuando se instalaba la dictadura en nuestro país, pero entiendo los tristes recuerdos de eso en muchos argentinos, pero no podemos hacer que eso condicione la seguridad del presente y tenemos que hacer lo que hacen otros países donde se vive con más seguridad, no hay que inventar nada, hay que hacer las cosas para que la gente viva más tranquila, se sienta más protegida y para que nuestras fuerzas de seguridad trabajen también con mayor seguridad y confianza”

Consultado por las expresiones de la socia política de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió y su desacuerdo con el protocolo de seguridad, el ministro Frigerio consideró que el que conformaron, “es un espacio político nuevo en la Argentina, tiene un poco más de 3 años que se vino consolidando en el tiempo y en el ejercicio del poder. Hoy estamos más sólidos y más fuerte que cuando arrancamos, pero como es una confluencia de dirigentes de distinta extracción política no necesariamente tenemos que pensar lo mismo, a veces la diversidad también es constructiva y enriquece las discusiones, en definitiva el que tiene la última palabra es el presidente de la Nación”.

También se refirió Frigerio al trabajo conjunto que viene realizando desde la cartera a su cargo con la provincia de Misiones, “venimos trabajando bien con la provincia, este trabajo en equipo permitió hacer muchas más inversiones que hacían falta en Misiones, hemos también avanzado en el plano del federalismo, en los hechos concretos, hoy hay un record histórico de transferencias automáticas de libre disponibilidad de Nación a las provincia como nunca antes se dio, hoy las provincias tiene recursos que le dan autonomía”

EP – EJ