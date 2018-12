Caso Jonathan: “El iba charlando con la persona que luego le asestó el puntazo en el abdomen, es muy raro lo que pasó” , contó la madre del joven asesinado

RELACIONADAS Detuvieron a un sospechoso por el asesinato de Jonathan Ramírez en Posadas

Nélida es la mamá de Jonathan Ramírez (18), asesinado de un puntazo en el abdomen la madrugada del 10 de noviembre en Posadas. Ella sostiene que el aspecto físico del único detenido que tiene la causa no coincide con el autor del ataque y que fue tomado por una cámara de seguridad. No obstante, aclaró, que “si la Policía lo detuvo, es por algo”.

La mujer añadió además que le dijeron que el detenido le admitió a los policías que lo capturaron que había sido el autor del hecho. De todos modos, si es que existió, una confesión ante la Policía no es válida legalmente para una causa penal.

“A la persona que detuvieron no la encuentro parecida al asesino. No coincide con el perfil que había visto”, reiteró.

“Hay 15 cámaras analizadas, pero nunca se pudo captar el rostro del asesino. Se ve que es un muchacho de entre 20 y 22 años. En el video se ve que pasa un ciclista, una camioneta roja y otros autos también”, precisó la mamá del joven asesinado en una entrevista con Radio Libertad.

Jonathan fue atacado sobre la colectora Tulo Llamosas, cerca de la rotonda de acceso a Posadas, y a poco después de haber bajado de un colectivo. “No le robaron nada, tenía sus aros de oros, sus anillos, su celular, sus zapatillas, su ropa. Con la persona que le asestó el puntazo iba charlando. Es como si ya la conocía. Cuando pasa el episodio mi hijo se sorprende, es raro lo que pasó”, señaló.

“Corre tras la puñalada, entra al hotel Urunday pidiendo ayuda. Los de allí llaman a la ambulancia. Ahí se empezó a desangrar rápido”, añadió.

Nélida contó que ella y su familia llevaron adelante “seis marchas para pedir el esclarecimiento del crimen. Al día siguiente del entierro empezamos a reclamar”.

Sobre qué hizo el joven antes de que sucediera el ataque, comentó que salió con amigos. Precisó que estuvo en un pub y luego en el boliche Metrópolis, del que salió pasadas las 4 hacia un pool de Uruguay y Cabred, donde pidió plata para el pasaje.

Nélida reveló que la actitud de los amigos que salieron con él esa noche ha sido, hasta el momento, cuanto menos extraña. Deslizó que se “borraron” y que da la sensación de que contaron menos de lo que saben. Ellos habrían dicho que “perdieron a Jonathan” en el pool, en alusión a que allí lo vieron por última vez.