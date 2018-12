Agrupaciones sociales se manifiestan desde ayer en Posadas reclamando trabajo y exigiendo un bono de 4.000 pesos

Manifestantes de diferentes agrupaciones sociales misioneras se mantienen en protesta sobre calle Junín de Posadas, entre Santa Fe y Sarmiento, pidiendo por más trabajo y la entrega de un bono de fin de año. Se trata de los integrantes de Barrios de Pie y Libres del sur, quienes desde el día de ayer están parando en el lugar y acampando durante la noche, turnándose entre varios grupos de personas. Prevén mantenerse allí hasta obtener respuestas por parte de Desarrollo Social.

Dichos grupos buscan pactar una reunión para así acordar la entrega de un bono de $4.000 destinado a los que se encuentran cobrando el salario social complementario y también para aquellos que están en calidad de desempleados. Los manifestantes solicitan hablar con el coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de Misiones, Ricardo Zacarías, al cual le hicieron llegar una notificación.

Al respecto y por cada organización, hablaron el coordinador de Barrios de Pie, Juan Carlos Yablonsky, y Noelia Aguirre quien es coordinadora de la juventud de Libres del Sur. Ambos coincidieron en que es necesaria la entrega de insumos para sus respectivos merenderos donde manifiestan que cada vez llega mucha más gente. “Antes iba solamente un chico y con un poco de vergüenza, hoy en día llega la familia entera a comer en el merendero”, aseguró Aguirre.

Según lo explicó la Coordinadora, siempre fueron recibidos para dialogar pero desde hace más de tres meses no han tenido respuestas a múltiples pedidos, y a causa de eso “se triplicaron las necesidades”. Yablonsky, por su parte, dijo que “se gastó mucho dinero en la organización del G20, pero no se tiene plata para pagarle un bono a los trabajadores”. Asimismo, agregó que “todo cae sobre la gente humilde” y que “a este Gobierno Nacional no le importan los pobres”.

AV