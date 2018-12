SuperFinalLibertadores: El hermano de Benedetto subió una foto burlándose de River

Tucky, hermano del goleador “xeneize”, elevó la temperatura del partido de vuelta con una historia de Instagram.

La familia de Darío Benedetto es fanática de Boca, todos sus integrantes tienen sangre “azul y oro” por las venas.

Un claro ejemplo es el de su esposa, que suele utilizar sus redes sociales para expresar su amor por el club de La Ribera. Uno de sus últimos posteos generó polémica, ya que aparecía uno de sus hijos disfrazado de fantasma, con una B roja en su pecho, en la Bombonera; rememorando de esta manera el descenso de River a la segunda categoría del fútbol argentino.

En la antesala a la vuelta de la superfinal de la Copa Libertadores (el domingo, desde las 16.30, en el Santiago Bernabéu, Tucky, hermano del goleador, subió una historia en su cuenta de Instagram que levantó polvareda.

“COMUNICADO: Aerolíneas Argentinas solicita a los hinchas de RiBer que cuando el piloto, llegando a Madrid, diga ‘prepárense para el descenso’ por favor no quemen el avión, no le peguen a las azafatas y no tiren piedras, es un procedimiento habitual, y no está vinculado con el 2011”, decía el tuit que figuraba dentro de la Story, en clara alusión a lo sucedido durante la promoción ante Belgrano de Córdoba.

Tucky también subió fotos en el aeropuerto, minutos antes de embarcar rumbo a Madrid, ya que dirá presente para ver la definición de la Copa Libertadores.

