Reeligieron a Omar Olsson al frente de APTM

Luego de la asamblea del pasado 30, en la jornada de este martes los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones decidieron reelegir a Omar Olsson para conducir la entidad. También lo designaron al frente de la Mutual de la APTM.

En el encuentro del viernes, la conducción recibió la aprobación de los delegados, tanto en la memoria y balance como en los diferentes programas que ejecuta la entidad a partir de los planes del Fondo Especial del Tabaco, como ser becas de estudios terciarios y universitarios, reservorios de agua; foresto ganadería, plan techo, semillas de maíz; entre otros.

El titular del gremio mayoritario de los tabacaleros de Misiones no ocultó su satisfacción por el apoyo recibido. “Se trata de tiempos no muy fáciles, diría complicados, pero el diálogo permanente que establecimos en esta gestión con los productores nos permite saber sus preocupaciones y trabajar en ellas, creo que escuchar a los productores fue un gran acierto y así continuaremos”, señaló.

Por otro lado, afirmó “estamos convencidos que este es el camino para lograr el bienestar de, no solo de las casi 10 mil familias que componen APTM, sino para el sector tabacalero en su conjunto”

En este sentido, Olsson destacó el encuentro realizado la pasada semana con la participación de los referentes de los tabacaleros de la Argentina. “Fue una buena idea y a partir de lo que conversamos, ya estamos trabajando para lograr los objetivos que nos merecemos los productores”, subrayó.

La conducción de la APTM quedo conformada por Omar Olsson como presidente; vicepresidente, Carlos Edemar Knoll; tesorero, Héctor Feltan; protesorero, Roque Soboczinski; secretario, Albino Hirsch; prosecretario, Modesto Aguirre y los vocales Alcides Braun, Jorge Piedade, Esteban Da Rosa y los vocales suplentes Eliseo Heck, Joao Motyska y Miguel Dinter.