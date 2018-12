Luego del reclamo público, Ribeiro saldó una parte de la deuda con la Biblioteca Popular Posadas

Ayer se viralizó la noticia de que la empresa Ribeiro debía desde octubre el pago del alquiler a los representantes de la Biblioteca Popular Posadas por el espacio contiguo a la institución. Hoy informaron que la empresa pagó lo que debía por el mes de octubre y que aún resta saldar noviembre, diciembre y los punitorios por mora.

“Si bien es cierto que con el alquiler se podrá afrontar el pago de nuestros salarios la verdad es que todavía están en DEUDA y en mora”, indicaron en un comunicado a los medios de prensa los empleados de la Biblioteca.

A ello argumentan que además de la deuda comprobable por todos los medios y la falta de la empresa para con el locatario, el reclamo no termina ahí. “Nuestro reclamo no está solamente relacionado con una cuestión comercial de incumplimiento (o no) de un contrato. Contrapone dos lógicas, por un lado la del mercado y el capital que deja de cumplir cuestiones legales básicas (un acuerdo entre partes) para especular, recortar y ajustar a su antojo sin tener consecuencias de ningún tipo. Y por otra parte una lógica de construcción colectiva, de apostar en la confianza y la palabra del otro, que construye cara a cara y sin aprovecharse de la confianza ajena”.

Del mismo modo valoraron la voluntad de la Comisión Directiva de la Biblioteca de usar el poco dinero que dispone para abonar los salarios de los empleados.

“Persistimos en nuestro reclamo y exigimos que el local comercial cumpla con lo pactado y abone en tiempo y forma lo que debe”, reiteraron.

GS