Eldorado: el peatón atropellado por un auto que subió a la vereda cree que fue un hecho intencional

En la madrugada del viernes pasado, en el Kilómetro Seis de Eldorado, un auto subió a la vereda y chocó a Hugo Centurión, quien en ese momento se iba a trabajar. Recién el lunes le dieron el alta. El hombre está convencido de que no fue un simple accidente de tránsito, sino algo intencional.

“Salí, como siempre, de mi casa a las 5,10 de la mañana con un mate, para ir a trabajar; entraba a las 6. De lo sucedido, poco me acuerdo, imaginate que el sábado recién me despierto después del golpe”, dijo a Radio Génesis.

Evocó que al ver el auto encima de él, quedó paralizado del susto, “me mordí toda la lengua”, admitió. Dijo que tras el impacto, y totalmente ensangrentado, quiso juntar sus cosas, pero a los pocos segundos, se desvaneció.

“A Guido (por el conductor) lo conozco de la infancia, no tengo trato, pero sé que tuvo diferencias con mis hermanos; lo que yo creo es que al estar borracho, tomó coraje para hacer lo que hizo; del momento en que pasó yo ya descarté que fuera una accidente”, dijo al sostener su hipótesis de un hecho intencional.

Hugo sigue muy dolorido por los golpes y tiene dificultad para mover las piernas. El médico le dio 20 días de reposo.