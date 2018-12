Alicia Chávez (34) es la decimotecera ganadora de Iplyc Social Inclusivo y se hizo acreedora de un cheque por 30 mil pesos. Padece una discapacidad motriz con hemiplejía del lado derecho. Reside junto a su hermana en el municipio de Eldorado, terminó el secundario y “sueña” con conseguir un empleo.

“Este premio realmente cambia la vida de quien lo recibe, abre posibilidades”, señaló la joven, mientras contó que desde el voluntariado que desarrolla desde hace más de diez años en el Centro de Día “Eva Perón” conoce de cerca las realidades de las personas con capacidades diferentes.

Confió que “me encanta disfrazarme de payaso durante el Día del Niño y para las fiestas. Como no existe un payaso especial, entonces tomé la iniciativa”.

Añadió que “a mí la silla de rueda no me limita. Me gusta hacer trabajo social y ayudar a las personas en mi misma condición. Si uno pone lo mejor, se puede cambiar la historia”.

El sorteo se realizó el lunes pasado durante el programa de “No te duermas”, que se emite por TV Canal 12. De Iplyc Social Inclusivo participan quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que es otorgado por el hospital público e informado por el Consejo Provincial de Discapacidad, que depende de la Vicegobernación de Misiones. Tiene una base de datos de 16.200 personas. El dinero se entregará a través de un cheque o bien en forma de una orden de compra en el supermercado de la localidad en la que reside el ganador.