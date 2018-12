Atraparon en el barrio A.3-2 a tres temidos hermanos que eran buscados por haber atacado a un joven discapacitado

En medio de los operativos desplegados en distintos puntos del barrio A 3-2 de Posadas, el lunes por la noche los efectivos de la Guardia de Infantería frenaron las andanzas de los hermanos Maximiliano C. (32), alias “Oreja”, Cesar C. (28), apodado ” Bagre”, y Carlos C. ( 22), conocido como “Tecla”, quienes fueron sorprendidos y detenidos, alrededor de las 20:50 hs, en una plaza del populoso complejo habitacional.

Sobre los tres recaía un pedido de captura desde el pasado viernes 30 de noviembre cuando fueron denunciados en la comisaría 10a por un hecho de lesiones.

Los tres habrían agredido a un joven de 18 años-con retraso madurativo- quien resultó lesionado, aunque fuera de peligro.

Los hermanos siempre actúan a la par y también aparecieron involucrados en una causa de robo registrado el pasado 13 de octubre; también en dos robos en grado de tentativa el 31 de octubre y 20 de noviembre respectivamente. Instruye los sumarios la comisaría 10a.