El músico misionero Cristian Benítez presenta su primer disco de estudio: “Blues en el comedor”

El sábado 8 de diciembre, en la Salta Tempo (Córdoba 1677, Posadas) a partir de las 21 horas, se realizará la presentación en vivo de las canciones que componen “Blues en el comedor”, el primer álbum del guitarrista y cantante misionero Cristian Benítez, disco grabado en un prestigioso estudio profesional de la ciudad de Buenos Aires, cuya producción concluyó recientemente.

Esta presentación marcará un antes y un después en la carrera musical de un artista que comenzó a transitar los escenarios provinciales hace casi 20 años, pero que por distintas razones nunca antes había podido consumar su obra en un disco de estudio.

“Es un disco que vengo preparando hace mucho tiempo, y que se pudo grabar en un estudio que es un sueño y con la banda que me acompaña hace 15 años” expresó el blusero oriundo de Posadas.

La referencia es para El Pie, el estudio perteneciente a Alejandro Lerner, dotado con equipamiento e instrumentos de máxima calidad, por dónde pasaron y pasan grandes artistas de la música argentina de todos los géneros musicales.

“Fue un privilegio grabar en este estudio, con estos instrumentos. Por ejemplo, grabar un órgano Hammond, no es algo habitual, no se encuentra en cualquier lado. Son equipos de primera, todo suena mucho mejor. Nos sentimos muy cómodos” señaló el pianista de la banda, Marcelo Pérez, quien en “Blues en el comedor” también grabó –con el teclado, al estilo The Doors- los bajos en todas las canciones.

Por su parte, el baterista Marcelo Móttola, quien también grabó coros, sostuvo que “el set que me armaron acá en el estudio fue maravilloso, con una gran afinación, quedó todo muy bien”.

El armoniquista Maxi Chávez, valoró la experiencia de grabar en semejante estudio y observó que “en salas como éstas se escucha y se percibe todo, cada sonido, cada posible imperfección, hay que ser muy precisos y mantenerse bien a tempo”.



Especialistas

La producción del disco corrió por cuenta del reconocido ingeniero de sonido Daniel De Vita , que además es guitarrista y cantante de blues. “A la hora de hacer la producción del disco, buscamos una balance, no queríamos llevarlo a un sonido muy viejo o vintage, ni tampoco ahora muy comercial, ni moderno tipo radio Disney, grabamos en vivo y con tecnología de ahora logramos un buen balance a nivel sonoro” señaló De Vita.

El disco contó con la participación del guitarrista Daniel Nesta, uno de los artistas más legendarios de la escena del blues en la Argentina y líder de la banda Nasta Súper.



Anticipadas en venta

Las entradas anticipadas para disfrutar del concierto de Cristian Benítez y su banda el 8 de diciembre en Sala Tempo, ya se encuentran disponible y a precio promocional en House Musica, casa musical ubicada en calle Entre Ríos 1913 de Posadas.

(A.S)