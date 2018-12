La prórroga de la Ley de Bosques Cultivados integra el temario de las sesiones Extraordinarias convocadas por el Gobierno nacional

Consultado el diputado nacional renovador, Jorge Franco, sobre el temario a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional convocadas por el Ejecutivo para esta semana dijo que para Misiones “el tema es la prórroga de la ley 25.080” que es la Ley de Inversiones de Bosques Implantados, que podría ser prorrogada por decreto, pero según el legislador es necesario que se prorrogue por ley. Además, adelantó que los legisladores de su bloque intentan agregar al temario un proyecto sobre protección de especies misioneras y dio su apreciación sobre su participación del almuerzo con el presidente de China, Xi Jinping.

Jorge Franco. Radio República

“El tema es la 25.080, la prórroga, porque se había hablado a mediados de noviembre de hacer la prórroga de esta ley, que es la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados, y que podría tener continuidad a partir de un decreto, lo cual a nosotros no nos parecía muy correcto así que le planteamos nuevamente a las autoridades de la Cámara, le hicimos saber al presidente (Mauricio Macri) la necesidad de que se prorrogue por ley, así que entre otros temas se tomó la decisión”, explicó el diputado en una entrevista con Radio República, este lunes.

En el punto 27 del Orden del Día está incluido el tratamiento de la ley 25080 su prórroga por diez años, “con algunas modificaciones del diputado de Cambiemos (Luis) Pastori, la diputada renovadora (Verónica) Derna y nosotros que hemos aportado el presupuesto cuando nos tocó debatir este tema, esa es la gran noticia para Misiones” aseguró Franco.

Agregó que, la modificación más importante es la creación de un fondo de Seguro Verde, a partir de un compromiso con las compañías aseguradoras con el gobierno nacional, que permitirá partidas extrapresupuestarias. “El hecho de que puedan pasar las pólizas por vía on line, ahorran papeles, ahorran una serie de trámites y a partir de ahí ya se crea un fondo extra con un 1% para ser destinado a este fin de la plantación de más bosques en Misiones y en todo el país”.

Consultado sobre la remisión de los fondos previstos en esta norma, Franco admitió que hay demoras, “se discutió ver como se agiliza para que llegue, no llega regularmente y no fluye, la verdad es que hay que estar discutiendo y es todo el tiempo un trámite administrativo porque es una ley que tiene una serie de burocracias que complican, dado que también en algún momento hubo abuso de la misma. Hay que reconocer que en Misiones paso muchas veces respecto a si realmente se implantaban los bosques, hasta causas penales hay en el medio, cobraban el dinero y no plantaban”, remarcó.

El diputado nacional explicó que ahora se buscó un mecanismo que “si bien sigue garantizando que se cumpla efectivamente el objetivo, también se busca que facilite la llegada de los fondos y en eso las participaciones de las provincias van a ser muy importantes. Pedimos prórroga por diez años y dentro de diez años se discutirá. No obstante ,tengo la sensación de que en el tiempo, en estos diez años se va a rediscutir esa ley y se va a tener que adecuar, se van hacer modificaciones”.

Respecto a la Mesa Foresto Industrial que integra el propio presidente Macri, Franco no se mostró muy entusiasmado aunque destacó que hubo algunas reuniones que se hicieron en Buenos Aires, donde la diputada Verónica Derna en representación del bloque de diputados misioneros concurrió a todas y comentó como un hecho destacado que el encargado del área en el Gobierno nacional es una persona vinculada a Misiones, en relación a Nicolás Laharrague, actual director nacional de Foresto-industria, en el Ministerio de Agroindustria.

Volviendo al temario de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados, mencionó algunos otros temas como “sesión de tierras a algunos municipios, biodiversidad y hay un proyecto de la diputada Derna que hace a la defensa de las especies misioneras y estamos discutiendo para que entre, no había entrado en temario y estamos en discusión ojala podamos hacerlo porque es muy importante”.

Explico el legislador que generalmente los temarios nunca están cerrados, “no sé como será en esta oportunidad, porque generalmente el día antes de la sesión una vez que salió el temario lo volvemos a rediscutir en la Comisión de Labor Parlamentaria, para el martes estaría convocada esta comisión, generalmente se organiza como va a ser la sesión, se acuerda que puntos van a discutirse, si hay unanimidad se aprueban y probablemente ahí se va a pedir esto”.

Se le preguntó a Franco por su participación en el almuerzo del presidente Macri con la delegación china, “estuve en el almuerzo no en las reuniones, pero me invitaron al almuerzo y concurrí representando a la provincia por invitación del presidente. Una oportunidad de conocer una personalidad tan destacada y tan rica como es la personalidad de presidente Xi Jinping, es muy humilde, muy sencillo, pudimos saludarlo por lo menos, con traductor por supuesto, no se mandarín, contándole que somos de una provincia importante de Argentina”, y respecto al mate que el mandatario chino tuvo en sus manos, cuya foto recorrió todos los medios el diputado misionero expresó que, “ojala le guste, porque si el presidente chino tomara mate, si pudiéramos abrir un mercado como China al mate, que sería para nosotros”, expresó entusiasmado.

Sobre la reunión de los presidentes que fue tema excluyente del fin de semana, indicó que “le G20 es una reunión de líderes mundiales para discutir y acercar posiciones en temas que muchas veces en los niveles inferiores de los gobiernos no tienen la capacidad de decisión para cerrarlos. Los equipos medios y bajos de las área administrativas de los gobiernos discuten temas, las cancillerías y muchas veces esos temas se trancan en pequeñas cosas, esas pequeñas cosas se liman en este tipo de encuentros y también muchos temas de comercio, balanza de pago y algunas otras cuestiones como el calentamiento global que sabemos la posición de algunos líderes y lo difícil que está siendo el tema para tratar en el mundo a pesar de que hubo consenso en Francia, pareciera ser que hay países que no están cumpliendo”.

Finalmente consideró que, “desde el punto de vista del país no se si no dejo mucho, pero si nos posiciono en el mundo porque todo el mundo habló de argentina y afortunadamente salieron bien las cosas”.

