Día del Médico: Luis Flores reivindicó la profesión en Misiones y celebró la posibilidad de que los títulos de los profesionales no necesiten reválida para ejercer en el Mercosur

El presidente del Colegio de Médicos de Misiones, el galeno Luis Flores habló en Radio Libertad en el Día del Médico y dijo que en la tierra colorada hay vocación por el prójimo. Sobre la noticia de que existe un proyecto de ley para que los títulos profesionales no necesiten la reválida en el Mercosur, dijo que es sumamente positivo por dos cuestiones. La primera es la posibilidad de libre circulación de los profesionales y la segunda, puede ser una herramienta positiva para equiparar los sueldos en toda la región.

Luis Flores en Radio Libertad.

Flores dijo que hoy en comparación a épocas de antaño, la profesión sufrió un desgaste producto de varios factores. Entre ellos en la forma en la que actúa la sociedad cuando un acto médico salió mal y a su criterio por lo general “sólo se escucha una campana”. También habló de lo que se hace en las redes sociales cuando se mancha la imagen de un profesional sin darle derecho a réplica. Puntualmente sobre este tema dijo que el Colegio tiene un tribunal legal donde se analiza cada caso y donde por lo general, no se encuentra culpable al médico.

Sobre la actualidad de la profesión que hoy tiene un promedio de formación de 10 a 12 años, para el caso de los especialistas, indicó que mucho del prestigio que engalanaba a los médicos hoy sólo queda en el reconocimiento y cariño de los pacientes. “Nosotros no tenemos voz ni paritarias. Es un tema de años en cuando a la conformación de los honorarios, hace mucho tiempo la profesión médica dejó de ser buena en términos de remuneración. Eso no quita que haya algunos profesionales que trabajen muy bien pero la gran mayoría está complicado”, dijo.

A su criterio si bien el avance de la ciencia posibilita ya que robots o máquinas puedan diagnosticar a una persona, nada cambia el cara a cara con el paciente, poder mirarlo a los ojos, saber donde vive o examinarlo. “La gran mayoría de los pacientes sabe eso, aprecia y ama a sus médicos”, aseguró.

Finalmente sobre el caso del médico trucho denunciado en 2 de Mayo la semana pasada, dijo que para el Colegio esa persona que no está matriculada no puede ejercer la profesión en Misiones. “No está matriculada y nada acredita que sea un profesional de la medicina. Para nosotros no es médico”, aseguró.