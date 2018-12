Para Lanziani, el desafío para Misiones es lograr el reconocimiento por los recursos renovables que posee

El secretario de Energía de Misiones, Sergio Lanziani sostuvo que el desafío a futuro son las energías renovables. “Misiones tiene allí un gran potencial bioenergético. Hoy más del 50 por ciento de la biodiversidad de la Argentina está en Misiones, con más de un millón de hectáreas protegidas”, explicó. Y añadió que se está trabajando para lograr que el mundo retribuya a la Provincia por esos recursos. “Claramente lo que se plantea en este G 20 es ponerle un precio a las emisiones de carbono para que, lugares como nuestra provincia, tengan una mayor disposición a cuidar los recursos naturales, porque estamos prestando un servicio ambiental al mundo que hoy no lo pagan en su justa medida”, añadió.

En diálogo con el programa La Mesa Grande, el funcionario provincial insistió en la idea de que “el mundo no nos está retribuyendo justamente por tener estos recursos y cuidarlos, y ese es el desafío que estamos tratando de encausar”.

“El G 20 tuvo dos ejes fundamentales: por un lado la multilateralidad, la visión de China, Rusia y Francia que pretenden un mundo más abierto y por otro lado, la visión de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump que trata de cerrar sus fronteras, cerrar filas con los norteamericanos”, indicó. “Y el tema de energía también tiene que ver con esto, porque los primeros quieren hacer cumplir el acuerdo de Paris, es decir avanzar en la transición energética de la especie humana, lo que significa modificar las matrices energéticas hacia fuentes renovables y en el caso de Trump, cierra filas con el Partido Republicano que niega el cambio climático”, dijo Lanziani.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que estuvo la semana pasada, en una conferencia brindada por el Secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel, ante los líderes de Argentina. Allí se expuso sobre la visión del país en cuanto a materia energética y sobre el compromiso con el acuerdo de París. “La Argentina se fue transformando desde 2011, cuando se dio a conocer un estudio sobre las reservas de los hidrocarburos no convencionales en el planeta, el país es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional. Iguacel expuso que los planes de la Argentina son explotar convenientemente los recursos y transformar la generación de energía usando el gas, y liberar la cuota de petróleo disponible para exportar en un mundo que cada vez consume más energía. Para el 2050 el planeta va a consumir el 50 por ciento más de la energía que consume hoy y tener saldo exportable de petróleo significara una gran ventaja comparativa. Para el 2027, la Argentina va a generar la misma cantidad de divisas por la exportación de estos hidrocarburos no convencionales, que todo el sector agroexportador nacional, es decir unos 30 mil millones de dólares por año, aproximadamente”, analizó.

“El tema de las energías renovables es uno de los desafíos del futuro y Misiones tiene allí un gran potencial bioenergético y en el tema del medioambiente”, indicó el ingeniero nuclear. “Hoy más del 50 por ciento de la biodiversidad de la Argentina está en Misiones, en un millón de hectáreas protegidas, pero el mundo no nos está retribuyendo justamente por tener estos recursos y ese es el desafío que estamos tratando de encausar ”, añadió.

Según Lanziani, la hidroeléctrica Itaipú es hoy la principal generadora de energía renovable del planeta. “Hoy el 65 por ciento de la energía renovable del planeta es hidroeléctrica y se prevé que para el 2050 la potencia instalada se duplique. El gran proyecto mundial es Itaipú y ellos han tomado ese financiamiento para hacer una revolución verde en la región. Tienen innumerables proyectos que incluyen formación universitaria, desarrollo de tecnología, carreteras eléctricas entre Itaipú y Asunción para coches híbridos. Nos parecen ciencia ficción, pero es lo que se viene, al igual que los corredores verdes y la preservación de la selva nativa”, concluyó.

