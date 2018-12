Superliga: Estudiantes y Lanús igualaron 1-1 en Quilmes

El local arrancó en ventaja desde el primer minuto de juego gracias al tanto de la Gata Fernández pero al toque lo empató el Laucha Acosta y si bien ambos tuvieron situaciones, no pudieron volver a romper la igualdad.

n la continuidad de la fecha 14 de la Superliga, Estudiantes y Lanús empataron esta tarde 1-1 en la cancha de Quilmes. Gastón Fernández (PT 1m) abrió el marcador y Lautaro Acosta (PT 7m) lo empató para la visita.

Los equipos no se habían ni acomodado en el campo de juego cuando el local presionó en campo contrario, recuperó la pelota (¿con falta sobre Acosta?), y la Gata Fernández recibió, se acomodó y sacó un derechazo que se fue abriendo y entró junto al palo de Matías Ibáñez.

No pasó mucho tiempo para que el equipo de Zubeldía reaccionara y después de un centro de Di Plácido para Pasquini, el Laucha capturó el rebote tras el cabezazo de su compañero y de zurda marcó el empate a los 7 minutos.

No iban ni diez minutos y ambos amenazaban con brindar una tarde llena de emociones, pero más allá de contar con situaciones, no hubo más goles. Fernández volvió a rematar de afuera pero la pelota se fue junto al palo, y Laucha Acosta tuvo tres situaciones, en las que no pudo volver a vencer a Andújar.

El Pincha tuvo las más claras del complemento pero entre Ibáñez y la falta de precisión a la hora de terminar la jugada, el equipo de La Plata no pudo quedarse con los tres puntos y con el empate llegó a las 17 unidades. En tanto, el Granate alcanzó la línea de 12 en una floja campaña que de a poco empieza a encontrar su rumbo.

