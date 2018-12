Desde el Centro Industrial Maderero de San Fernando, principal polo productivo del país, advierten una drástica caída del consumo y crece la suspensión de pedidos a los proveedores

“En el caso de Misiones, pasamos de solicitar de 8 a 10 camiones de madera por mes a uno o dos, por la crisis que se enfrenta, creo la peor de todas”, dijo Hugo Turner, presidente de la Centro Industrial Maderero de San Fernando (CIN), provincia de Buenos Aires. En la zona cuentan con más de 300 carpinterías y mueblerías, que generan empleo directo a más de 4000 personas. Pero aún no lograron apoyo de la Provincia y el Municipio para instalar un Parque Industrial. Los altos costos y la caída de las ventas es la principal preocupación.

Con 76 años, el fabricante de muebles de pinos sostuvo que agradece todos los días contar con sus manos para trabajar, porque “el oficio de hacer muebles de madera y la ebanistería lo llevo en las venas y es lo que me da de comer todos los días”, expresó en una entrevista telefónica con ArgentinaForestal.com donde el sabio carpintero compartió aprendizajes y experiencias en su noble oficio, frente a una de las peores crisis económicas que enfrentan en el principal polo productivo del país.

El propietario de “Muebles Turner”, en Carupá, localidad ubicada entre San Fernando y Tigre, provincia de Buenos Aires, contó que su fábrica fue creada en el año 1967, y desde entonces pasó por varios procesos. Con los años, Turner reconvirtió su trabajo de producción de muebles de madera nativa dura a muebles de pino, se instaló un gran galpón para responder grandes pedidos a escala comercial y con precios accesibles al consumidor final.

En la actualidad, además preside el Centro Industrial Maderero de San Fernando (CIM), llevando la voz de los carpinteros y muebleros, en conjunto con los propietarios de aserraderos y forestaciones en la zona del Delta, y que integran la cámara empresaria.

La zona es reconocida por los propios industriales madereros como el “símbolo” del mayor polo productivo del país, y es el “termómetro” del movimiento de la actividad. En la actualidad con un universo de más de 300 carpinterías y fabricas de muebles, generando más de 4000 empleos directos.

La preocupa es la recesión económica que se vive e impacta en forma directa en la caída de las ventas de muebles de pino, y por ende, paraliza toda la cadena de valor. A los proveedores de materia prima de Misiones, Corrientes y Entre Ríos ya le suspendieron o postergaron pedido, por el sobrestock en los galpones. “En el caso de Misiones, de 8 a 10 camiones de madera que se solicitaba a un proveedor, en la actualidad se redujo a uno o dos por mes. Las compras están postergadas o suspendidas, porque no hay ventas de muebles en San Fernando, o se redujeron a un 50% aproximadamente, según la gestión de la empresa”, explicó Turner.

Las Pymes trabajan en su gran mayoría con pino, pero crece el uso de madera de álamo y eucalipto. “Aun no tenemos un Parque Industrial en San Fernando, y somos el polo productivo maderero más importante del país”, asevera Turner sin dudar. Sin embargo, no logran el apoyo estatal y municipal para lograr dar este paso tan necesario para el desarrollo local.

Nucleados en la FAIMA (Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines), llevan adelante los planteos sectoriales como todas las cámaras del país frente a la crisis que se atraviesa, la baja rentabilidad, los altos costos, la falta de financiamiento, la baja del consumo y fuerte caída de las ventas.

AF: ¿Cuál es la realidad de su fábrica de muebles en San Fernando?

No hay consumo. No hay ventas en algunas carpinterías, o hay una drástica reducción en las compras grandes en el último año.

La gente no compra muebles. Cayó de manera alarmante. Esto hizo que el stock se acumule y que se suspendan o posterguen los pedidos a los proveedores de la materia prima, como es en mi caso, a madereros de Misiones, Corrientes o Entre Ríos.

Debe haber una caída de más del 50% de las ventas en general. Y no sabemos qué vamos a hacer para superar esto, como salimos de esta situación en el corto plazo.

AF: ¿Cuánto hace que está Muebles Turner en el mercado?

Comencé a trabajar a los 21 años. Mi fábrica fue creada en el año 1967. En aquella época “mi viejo” me enseñó que se estudiaba o se trabajaba. Decidí estudiar, para lograr después trabajar de ebanista y hacer honor a esto de “ganarse el pan con nuestras propias manos”.

Con 76 años tengo buena salud, más allá de algunos achaques de la edad, y tengo mis manos para trabajar. Agradezco esto todos los días, porque es lo que me dio de comer. Yo llevo la carpintería en mis venas.

Y esto me enseñó también un patrón muy especial que tuve al inicio de mi actividad, un gran maestro. A mí el trabajo de la oficina me aplaca, no quiero estar en la oficina, no me gusta. Quiero estar trabajando la madera, hablando con la gente, atendiendo a las personas, prefiero el contacto humano, estrechar la mano. Tener reuniones. No me llevo con la tecnología, algo uso, pero muy poco.

AF: ¿Y con internet para su negocio, cómo se lleva?

No tengo un co-equiper que se ocupe de eso. No tengo página web, ni facebook. No me llevo bien con internet. Por otro lado, mi hijo se independizo, puso su propia empresa de fabrica de mueble en Tigre. Y mi hija se dedica a la docencia.

Yo no me llevo bien con la tecnología en general, prefiero el hablar por teléfono, o el apretón de mano, el diálogo personal.

Y a mis empleados no puedo delegarles eso. Ellos deben focalizarse en la rutina laboral, para ser productivos, no dispersarse. No puedo encargar algo de internet porque es algo de la empresa. Ellos deben ocuparse de su oficio, y de hacerlo bien. Cada uno en lo suyo.

AF: ¿Y en general, cuál es la situación que enfrenta hoy un carpintero o mueblero en San Fernando?

La gestión personal en cada empresa influye en su continuidad y crecimiento, además del tema de mercado, economía y demás.

No todos ven el trabajo con la madera de la misma manera. En mi caso, hace más de una década me volqué de lleno a trabajar con madera de pino, un cambio que me costó pero me resulto mejor. Más práctico para el manejo de la materia prima, más liviano, más económico para el consumidor, buena calidad de producto. Con madera nativa a la que estaba acostumbrado era otro tiempo, otra dedicación, pero también es otro producto, y mucho más caro.

Fue algo que hace 20 años atrás era lo que teníamos, hoy no es viable por todas las razones mencionadas que generan beneficio con el pino: más practico para trabajar, mas liviano, buena calidad, precio más accesible.

En alguna época atrás atravesamos una crisis de consumo, pero creo que la caída de las ventas que enfrentamos en la actualidad es la peor. O estoy más viejo y lo veo de otra forma. Me preocupa. No sé cómo se resolverá. Con trabajo solo ya no es suficiente. No hay ventas.

AF: ¿En el caso particular de su empresa, cómo impactó la baja del consumo?

Los depósitos con sobre stock en el último año hizo que en estos últimos 6 meses se suspendan o posterguen los pedidos a los proveedores de la materia prima.

En el caso de Misiones, de 8 a 10 camiones de madera que se solicitaba a un proveedor, en la actualidad se redujo a uno o dos por mes. Las compras están postergadas o suspendidas, porque no hay ventas de muebles en San Fernando, o se redujeron a un 50% aproximadamente, según la gestión de la empresa. En mi caso, atiendo pedidos grandes, de 400 a 500 sillas para distintas cadenas. Pero de solicitarse en forma mensual, en el último tiempo lo hacen cada 4 o 6 meses.

En mi caso, trabajo desde hace 20 años con proveedores de Misiones, y hace tiempo no se vivía esto. Tengo un excelente vínculo de confianza con los mismos proveedores de siempre, por la calidad y buen servicio que prestan, siempre uno encuentra respaldo en la gestión de su trabajo.

Pero mis grandes compradores, cadenas comerciales que tienen 5 o 6 sucursales han extendido los pagos y los pedidos. Hay poco movimiento, bajo consumo, esto impacta en toda la zona productiva de San Fernando.

Y se nota con solo venir a la recorrer la zona. Antes se tenía que ingresar entre las 6 a 7 de la mañana a San Fernando para poder circular y recorrer las carpinterías. Después por el movimiento era imposible. Sin embargo, en los últimos meses se ingresa como si fuera un barrio normal, hay muy poco movimiento.

Estoy asustado, no le vemos la salida. No sabemos qué va a pasar.

Tal vez por la edad, me preocupan otras cosas o veo esta situación de otra manera. Con mi empresa la sigo peleando, no estamos en el mejor momento, pero nosotros seguimos. Pero el panorama general es preocupante.

AF: Eso se suma a que deben hacer frente ahora al pago de Aguinaldo de sus trabajadores y el Bono de Fin de Año ¿Cómo hará para hacer frente a ello, en este contexto?

Me preparo todo el año para cumplir con el aguinaldo. De cada trabajo grande, ya saco una parte para ir juntando, es una estrategia que tengo para una Caja de Aguinaldo. Al personal hay que pagarle porque es la única entrada de ingresos que tienen, sino le quitas hasta la ilusión.

A mí me resultó organizarme de esa forma. De cada pago grande saco un 1% para juntar para el aguinaldo, y llego bien.

Ahora ya empecé a pagarles en cuota, con la semana (no pago por quincena porque se me hace muy pesado), pero les aconsejo a mis obreros que cuiden ese dinero, que no lo gasten sin pensarlo bien. Para el 24 de diciembre ya no podré dar más pagos, que aquello que corresponde para esa fecha. No sé qué va a pasar en el corto plazo tampoco.

Y respecto al Bono de Fin de Año, sin dudas nos costará, se pagará en cuotas. Pero hay que hacerlo, porque sabemos que el salario no alcanza, lo más duro de todo esto es que el trabajador perdió poder adquisitivo. Pero se sigue trabajando, eso es lo que importa.

Lograr el pago del aguinaldo me brinda, en lo personal, una gran tranquilidad. Es una gran familia la que trabaja en la mueblería, y que todo el año esta acompañándote para salir adelante. Con el aguinaldo uno solo le está dando lo que se merece.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest